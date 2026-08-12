México envía rescatistas y 19.5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia

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México envía ayuda humanitaria a Colombia. Foto: AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México envió ayuda humanitaria a Colombia mediante dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana que transportan despensas, medicamentos y elementos del Ejército Mexicano para apoyar las labores derivadas de la emergencia que enfrenta ese país tras el sismo ocurrido.

Durante la conferencia mañanera de este martes, la mandataria confirmó que los primeros vuelos ya despegaron desde el AIFA con destino a Pereira, en Colombia.

De acuerdo con la información presentada por la presidenta, las aeronaves trasladan 854 despensas, equivalentes a 19.5 toneladas de ayuda humanitaria, además de personal militar especializado que participará en las tareas de apoyo y asistencia.

Sheinbaum señaló que el apoyo forma parte de las acciones de cooperación que México puso en marcha para atender la situación de emergencia registrada en territorio colombiano.

“Ya despegaron dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana del AIFA, rumbo a Pereira con 854 despensas que representan 19.5 toneladas de ayuda humanitaria. Van también obviamente elementos del Ejército Mexicano para apoyar en todas las labores”, indicó la presidenta.

Ayuda humanitaria de México a Colombia

Según lo informado por el Gobierno federal, el envío inicial contempla recursos de asistencia para las personas afectadas tras el sismo.

Entre los insumos trasladados se encuentran:

854 despensas

Medicamentos

Agua

Personal del Ejército Mexicano

La presidenta explicó que el apoyo no se limitará a los primeros vuelos que ya partieron hacia Colombia, sino que continuará durante los próximos días mediante nuevos envíos programados.

Embajada de México atiende a 213 connacionales tras sismo en Colombia

La Embajada de México en Colombia informó que, hasta el momento, ha atendido 120 llamadas en su teléfono de emergencia, mediante las cuales 213 connacionales han solicitado apoyo o asistencia consular tras el sismo registrado el lunes por la mañana.

La representación diplomática brinda orientación a las personas mexicanas que buscan salir de Colombia, gestiona apoyo con distintas aerolíneas y coordina la reubicación de quienes se encontraban hospedados en hoteles que sufrieron daños estructurales. Además, mantiene contacto con las personas que han solicitado asistencia.

Ante las restricciones de movilidad registradas en algunas localidades, entre ellas Armenia, Cali y Pereira, la Embajada mantiene atención a mexicanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre ellos está un equipo de futbol infantil de Tijuana, Baja California, además de otros grupos que se encuentran en territorio colombiano.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que mantiene comunicación y acompañamiento con estos grupos, mientras se obtiene mayor información sobre las condiciones de las carreteras, debido a que algunas presentan afectaciones que impiden el tránsito.

Más despensas y toneladas de apoyo serán enviadas

Claudia Sheinbaum detalló que entre el 12 y el 14 de agosto se enviarán más suministros para reforzar la asistencia humanitaria.

De acuerdo con los datos presentados durante la conferencia, México prevé trasladar:

2 mil 562 despensas adicionales

58.5 toneladas de ayuda humanitaria

La mandataria indicó que los cargamentos incluirán agua y medicamentos, además de otros insumos destinados a la atención de la emergencia.

El despliegue de las aeronaves y del personal militar forma parte de la respuesta del Gobierno mexicano para apoyar a Colombia mediante asistencia humanitaria y colaboración operativa en las labores que se desarrollan en la zona afectada.

Con los envíos anunciados para los días 12, 13 y 14 de agosto, la cantidad de apoyo movilizado por México aumentará en las próximas jornadas, tanto en despensas como en toneladas de ayuda destinadas a la población afectada.

La presidenta reiteró que los vuelos partieron desde el AIFA con dirección a Pereira y que los elementos del Ejército Mexicano colaborarán en las tareas que sean requeridas por las autoridades correspondientes durante la atención de la emergencia.

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