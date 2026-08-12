Topos Azteca llegan a Cali desde Venezuela para apoyar en emergencia por terremoto

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Topos de México apoyarán a Colombia con víveres. Foto: Reuters

El grupo de rescatistas voluntarios mexicanos, conocidos como los Topos Azteca, llegó a la ciudad de Cali, Colombia, para sumarse a las labores de búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió la región el pasado 10 de agosto.

La brigada mexicana, conformada por 20 especialistas, arribó la madrugada de este miércoles tras permanecer 41 días trabajando en Venezuela. De acuerdo con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, el objetivo de la delegación es salvar la vida de las personas que aún se encuentran bajo los escombros de las edificaciones colapsadas.

Ya están en Cali los Topos Aztecas, el grupo de rescatistas voluntarios mexicanos. 🇲🇽🙏🏻



¡Bienvenidos muchachos y muchas gracias por venir a ayudarnos a salvar la vida de los caleños que aún se encuentran bajo los escombros.



Acatemos por favor todas las recomendaciones de los… pic.twitter.com/jUTbQERojD — Alejandro Eder (@alejoeder) August 12, 2026

Topos Azteca usarán tecnología para los rescates en Colombia

Héctor Méndez, conocido como el “Topo Mayor”, detalló que el equipo mexicano emplea un sistema satelital Starlink para garantizar la conectividad en la zona de desastre.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

Mediante aplicaciones móviles, redes Wi-Fi y telefonía, los rescatistas detectan movimiento bajo las estructuras colapsadas para localizar posibles sobrevivientes, o bien, identificar los puntos donde se encuentran personas sin vida, evitando que los equipos trabajen a ciegas.

El líder rescatista de 80 años de edad recordó que hace dos décadas también participó en las labores de auxilio en territorio colombiano, durante el sismo que afectó a la región de Armenia en el departamento del Quindío.

Alcalde de Cali da la bienvenida a Topos Azteca

Durante la recepción de la brigada mexicana, el alcalde Alejandro Eder enfatizó que las horas actuales son críticas para encontrar sobrevivientes, por lo que los especialistas internacionales ya trabajan de forma coordinada con los cuerpos de rescate locales.

Como medida prioritaria, el funcionario solicitó a los habitantes de Cali mantener absoluto silencio en las zonas de derrumbe. Esta acción es indispensable para permitir que los rescatistas escuchen cualquier señal de vida o petición de auxilio bajo los escombros.

Finalmente, las autoridades locales pidieron a la ciudadanía mantener el orden, despejar las áreas afectadas y permitir el libre desplazamiento de los equipos de emergencia para agilizar las tareas de salvamento.

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