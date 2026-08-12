Colombia autoriza a EE. UU. realizar operaciones militares conjuntas contra el narco

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Colombia y EE. UU. sumarán fuerza en seguridad. Foto: Reuters

El Gobierno de Colombia autorizó a Estados Unidos realizar operaciones militares conjuntas para combatir al narcotráfico y a organizaciones criminales, informó este miércoles el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

El anuncio se realizó durante una reunión de una alianza internacional integrada por cerca de 20 países. Según Hegseth, la solicitud fue realizada por el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien recientemente asumió el cargo.

¿Qué dijo Estados Unidos sobre la cooperación con Colombia?

De acuerdo con el jefe del Pentágono, el Gobierno colombiano pidió que el Departamento de Defensa estadounidense participe en acciones conjuntas contra grupos vinculados al narcotráfico.

“A través del recién inaugurado presidente… Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror”, Pete Hegseth, Jefe del Pentágono.

Hegseth señaló que la autorización permitirá desarrollar operaciones dirigidas a combatir a organizaciones que calificó como redes de terrorismo y narcoterrorismo.

La cooperación forma parte de una nueva estrategia impulsada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump y respaldada por el nuevo gobierno colombiano.

Nuevo presidente promete combatir al narcotráfico

Durante su toma de posesión, realizada el pasado viernes en un regimiento militar, Abelardo de la Espriella aseguró que enfrentará “sin tregua” a las organizaciones criminales que operan en Colombia.

El mandatario también descartó la posibilidad de negociar acuerdos de paz con grupos armados ilegales.

Ese mismo día, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que prevé destinar mil millones de dólares en apoyo para Colombia en materia de seguridad.

Colombia sigue siendo principal productor de cocaína

Colombia es considerado el principal productor de cocaína a nivel mundial, mientras que Estados Unidos se mantiene como uno de los mercados de consumo más importantes.

En territorio colombiano operan diversos grupos armados y organizaciones criminales que obtienen recursos mediante actividades relacionadas con el narcotráfico.

Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, basado en cifras oficiales de 2025, estas estructuras ilegales están integradas por alrededor de 25 mil personas.

La autorización de operaciones militares conjuntas representa uno de los primeros anuncios en materia de seguridad del nuevo gobierno colombiano.

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