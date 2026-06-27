Policías auxiliares podrán aplicar multas de tránsito en CDMX durante el Mundial; así puedes identificarlos

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Los policías auxiliares y elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) ya pueden aplicar multas de tránsito en la Ciudad de México durante lo que resta del Mundial. La medida contempla a 123 agentes distribuidos en 13 alcaldías y busca reforzar las labores de movilidad durante el torneo.

Aunque no pertenecen a la Subsecretaría de Control de Tránsito, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) autorizó a estos oficiales para emitir infracciones mediante equipos electrónicos.

La medida no aplicará en las alcaldías:

Gustavo A. Madero

Venustiano Carranza

Tláhuac

#TarjetaInformativa | Con el objetivo de impulsar una movilidad segura en la Ciudad de México y fortalecer el cumplimiento del Reglamento de #Tránsito, la #SSC implementó una estrategia mediante la cual elementos de la #PolicíaAuxiliar y de @PBI_SSC asignados a diversas alcaldías… pic.twitter.com/VGDDfjgnG5 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 23, 2026

Cómo identificar a los policías auxiliares que pueden infraccionar

Los elementos autorizados portan una camisola con la leyenda “Apoyo Vial”, además de un brazalete con el escudo del sector donde prestan servicio y un código QR en el brazo izquierdo.

Al escanear el código, los ciudadanos pueden verificar el nombre y cargo del oficial. Además, la SSC informó que el área de Asuntos Internos supervisará a estos elementos y que la ciudadanía puede denunciar cualquier presunto abuso a través del 911.

Las multas solo podrán levantarse con equipos móviles

Las infracciones serán registradas exclusivamente mediante un dispositivo móvil oficial con una aplicación autorizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Asimismo, la directora general de Seguridad Ciudadana, en la alcaldía Coyoacán, Aurora Cruz Ramírez, explicó que no se realizan pagos en efectivo ni en el lugar de la infracción, por lo que pidieron a la ciudadanía no dejarse sorprender por posibles intentos de extorsión.

Conductores cuestionan la nueva medida

Algunos automovilistas manifestaron su desacuerdo con la decisión al considerar que podría generar más casos de infracciones arbitrarias o actos de corrupción.

La SSC informó que, una vez concluido el Mundial, evaluará los resultados del programa para determinar si la autorización otorgada a los policías auxiliares y a la Policía Bancaria e Industrial continuará de manera permanente o será suspendida.

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