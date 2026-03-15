Exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro presenta mejoría renal, pero continúa hospitalizado

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Exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro, sigue en terapia intensiva. Foto: AFP

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó una mejoría en la función renal, aunque continúa hospitalizado en terapia intensiva y sin previsión de alta, informó el centro médico donde permanece internado.

El exmandatario, de 70 años, fue trasladado de emergencia el viernes desde la cárcel de Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia, luego de presentar fiebre alta, baja saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos.

De acuerdo con el parte médico difundido este domingo, el paciente “evolucionó con estabilidad clínica y mejoría de la función renal”, luego de que el sábado se reportara un deterioro en ese aspecto.

No obstante, los médicos indicaron que detectaron un incremento de marcadores inflamatorios en sangre, por lo que decidieron ampliar el tratamiento antibiótico.

Diagnóstico médico y antecedentes de salud

Los especialistas diagnosticaron al exmandatario con neumonía bacteriana bilateral, un cuadro que requiere vigilancia médica permanente.

Según el informe del hospital, el político continúa bajo observación en la unidad de cuidados intensivos, mientras los médicos evalúan su evolución antes de determinar un posible traslado o alta médica.

El estado de salud de Bolsonaro también está relacionado con las secuelas de un atentado con arma blanca ocurrido durante la campaña electoral de 2018, cuando fue atacado durante un acto público.

A partir de ese episodio, el exmandatario ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas y ha presentado complicaciones recurrentes, entre ellas episodios de hipo persistente y vómitos.

Bolsonaro cumple condena por intento de golpe en Brasil

El exjefe de Estado gobernó Brasil entre 2019 y 2022, periodo durante el cual lideró un gobierno de orientación conservadora.

En septiembre pasado, el Supremo Tribunal Federal de Brasil lo condenó a 27 años de prisión tras encontrarlo culpable de intentar permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2022.

En esos comicios fue derrotado por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien regresó al poder tras haber gobernado previamente el país en dos periodos.

Los abogados del exmandatario han solicitado en varias ocasiones que la pena sea cumplida bajo arresto domiciliario por razones de salud, aunque hasta ahora las autoridades judiciales han rechazado esas peticiones.

Mientras tanto, el nombre del exmandatario continúa presente en el debate político brasileño, en medio de la preparación de las elecciones presidenciales previstas para octubre.

Entre los posibles candidatos figura su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, quien es mencionado como una figura que podría representar a sectores de la derecha frente al actual presidente Lula.

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