Trump afirma que Keir Starmer dimitirá como primer ministro de Reino Unido

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Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado por seguro que Keir Starmer va a dimitir como primer ministro de Reino Unido y, aunque le ha deseado buena suerte, ha considerado que el jefe del Gobierno británico ha fracasado en cuestiones como la migración y la política energética.

De acuerdo con información difundida por medios británicos, Starmer permanece en la residencia campestre de Chequers junto a su familia mientras evalúa su futuro político. Los rumores sobre una posible renuncia han aumentado durante las últimas semanas.

Trump asegura que Keir Starmer presentará su dimisión

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Trump afirmó que la salida de Starmer del Gobierno británico es un hecho.

“Dimitirá como primer ministro de Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas cruciales: inmigración y energía”, escribió el mandatario estadounidense.

Trump también hizo referencia a las diferencias mantenidas con el Gobierno británico respecto a la explotación petrolera en el mar del Norte durante la guerra de Irán. Según el presidente estadounidense, había solicitado durante semanas que se permitieran nuevas perforaciones para contribuir a enfrentar la escasez de crudo.

Pese a sus críticas, Trump concluyó su mensaje deseando buena suerte al primer ministro británico.

Keir Starmer mantiene sin definir su futuro político

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial por parte de Starmer sobre una eventual dimisión.

Las versiones publicadas por distintos medios del Reino Unido señalan que el líder laborista continúa analizando su situación política después de los resultados obtenidos por su partido en las recientes elecciones municipales.

Además, el regreso a la escena política de Andy Burnham, considerado uno de sus principales rivales dentro del espacio político laborista y mencionado como un posible sucesor, ha incrementado las especulaciones sobre un eventual relevo en el liderazgo.

Nigel Farage reacciona a las declaraciones de Trump

Las declaraciones de Trump también generaron reacciones dentro del escenario político británico.

Nigel Farage, líder del partido Reform UK y aliado político del presidente estadounidense, respaldó las críticas expresadas por Trump sobre la gestión de Starmer.

Farage señaló que los problemas mencionados por el mandatario estadounidense no se limitan a los temas de inmigración y energía, aunque no detalló otros aspectos específicos.

Mientras tanto, fuentes cercanas a Starmer citadas por la cadena Sky News indicaron que el primer ministro aún no ha tomado una decisión definitiva y que comunicará su postura al Partido Laborista próximamente.

La situación mantiene la atención sobre el futuro del Gobierno británico, a la espera de una definición oficial por parte de Keir Starmer.

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