Colombia acude a las urnas para elegir presidente entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

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Elecciones Colombia 2026. Foto: AFP

Los colombianos comenzaron este domingo la jornada de elección presidencial Colombia 2026, en la que los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputan el balotaje presidencial para definir al próximo mandatario del país. Más de 41 millones de ciudadanos están convocados a participar en una votación que también se desarrolla en un contexto de debate sobre el proceso de paz, la seguridad y la relación con Estados Unidos.

La autoridad electoral informó que las urnas permanecerán abiertas hasta las 21:00 GMT y prevé dar a conocer resultados pocas horas después del cierre de la jornada. El presidente saliente, Gustavo Petro, emitió su voto en Bogotá al inicio del proceso.

De acuerdo con las encuestas citadas durante la campaña, Abelardo de la Espriella, abogado de 47 años, llega a la segunda vuelta con una ventaja frente a Iván Cepeda, senador y aliado político del actual gobierno.

Balotaje presidencial en Colombia enfrenta proyectos distintos

La campaña presidencial estuvo marcada por propuestas diferentes sobre seguridad, economía y manejo del conflicto armado.

Abelardo de la Espriella ha centrado parte de su discurso en el combate a las guerrillas y ha manifestado su intención de buscar cooperación con Estados Unidos e Israel para enfrentar a los grupos armados ilegales. También ha expresado su rechazo a las políticas de negociación impulsadas durante la administración de Los colombianos comenzaron este domingo la jornada de elección presidencial Colombia 2026, en la que los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputan el balotaje presidencial para definir al próximo mandatario del país. Más de 41 millones de ciudadanos están convocados a participar en una votación que también se desarrolla en un contexto de debate sobre el proceso de paz, la seguridad y la relación con Estados Unidos.

La autoridad electoral informó que las urnas permanecerán abiertas hasta las 21:00 GMT y prevé dar a conocer resultados pocas horas después del cierre de la jornada. El presidente saliente, Gustavo Petro, emitió su voto en Bogotá al inicio del proceso.

De acuerdo con las encuestas citadas durante la campaña, Abelardo de la Espriella, abogado de 47 años, llega a la segunda vuelta con una ventaja frente a Iván Cepeda, senador y aliado político del actual gobierno.

Balotaje presidencial en Colombia enfrenta proyectos distintos

La campaña presidencial estuvo marcada por propuestas diferentes sobre seguridad, economía y manejo del conflicto armado.

Abelardo de la Espriella ha centrado parte de su discurso en el combate a las guerrillas y ha manifestado su intención de buscar cooperación con Estados Unidos e Israel para enfrentar a los grupos armados ilegales. También ha expresado su rechazo a las políticas de negociación impulsadas durante la administración de Gustavo Petro.

Durante la jornada electoral, De la Espriella votó en Barranquilla acompañado por simpatizantes que acudieron con camisetas de la selección colombiana de futbol.

Por su parte, Iván Cepeda, de 63 años, ha sido identificado con sectores que respaldan las políticas sociales impulsadas por el gobierno actual. El senador participó en iniciativas relacionadas con la estrategia denominada “paz total” y ha señalado que está dispuesto a revisar ese modelo.

Cepeda también es conocido por su trabajo en defensa de víctimas del conflicto armado y por impulsar procesos judiciales relacionados con presuntos vínculos entre actores políticos y grupos paramilitares.

Elecciones Colombia 2026 se desarrollan en un ambiente de polarización

La firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016 redujo los niveles de violencia en varias regiones del país. Sin embargo, durante la campaña electoral se registraron hechos relacionados con actores armados, incluidos ataques con explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

La contienda también ha reflejado diferencias sobre la relación con Estados Unidos. Colombia ha sido históricamente uno de los principales aliados de Washington en Sudamérica, aunque los vínculos bilaterales han enfrentado tensiones en los últimos años.

La elección ocurre además en un escenario político dividido entre sectores que respaldan la continuidad de políticas impulsadas por la izquierda en el poder y grupos que buscan un cambio de rumbo en temas de seguridad, economía y administración pública.

Ciudadanos consultados durante la jornada señalaron preocupaciones por el nivel de confrontación política que ha caracterizado la campaña. En ciudades como Barranquilla y Medellín, algunos votantes destacaron el ambiente de polarización que rodea la elección presidencial.

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