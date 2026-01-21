Davos 2026: Trump descarta usar la fuerza por Groenlandia, pero insiste en “propiedad”

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump en el Foro de Davos. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles en Davos que no utilizará la fuerza para tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, aliada de Washington en la OTAN, pero insistió en que su país debe tener en “propiedad” esta isla del Ártico.

“Probablemente, no conseguiremos nada a menos que decida utilizar una fuerza excesiva, con la que, francamente, seríamos imparables, pero no lo haré (…) probablemente esta sea la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que utilizaría la fuerza”, aseguró en su discurso en el Foro Económico Mundial, que se celebra cada año en la estación de esquí suiza de Davos.

“No tengo necesidad de utilizar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”, enfatizó Trump.

Trump busca negociaciones por Groenlandia

En su discurso, el presidente de Estados Unidos sostuvo que siente un “enorme respeto tanto por el pueblo de Groenlandia, como por el pueblo de Dinamarca”, sin embargo, mencionó que todo aliado de la OTAN tiene la obligación de defender su propio territorio.

“Y lo cierto es que ninguna nación ni grupo de naciones está en condiciones de proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos. Somos una gran potencia. Mucho más grande de lo que la gente siquiera entiende”, sostuvo.

El mandatario estadounidense expreso que esas son las razones por las que busca “negociaciones inmediatas” para discutir, una vez más, la adquisición de Groenlandia.

“Al igual que nosotros hemos adquirido muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia, al igual que muchas naciones europeas, ellos lo han hecho; no hay nada de malo en ello”, destacó Trump.

