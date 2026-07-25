Trump dijo que volverá a postularse y bromea con un “cuarto mandato”

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Trump bromea sobre la posibilidad de un “cuarto mandato” FOTO: Reuters

El presidente Donald Trump bromeó con la posibilidad de postularse para un cuarto mandato durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el viernes 24 de julio en Washington. En su discurso aseguró que había ganado tres veces y que estaba dispuesto a “hacerlo de nuevo”.

Trump presentó el comentario como una supuesta exclusiva para ayudar a mejorar las audiencias de los medios. Para completar el momento, se colocó una gorra roja con la frase “Trump 2028”, aunque la legislación estadounidense tiene otros planes para su futuro electoral.

Trump 2028: la broma que choca con la Constitución

“Me complace anunciar mi intención de postularme para un cuarto mandato como presidente de Estados Unidos”, dijo Trump ante periodistas e invitados. Después afirmó que había ganado tres elecciones y que volvería a competir.

🇺🇸 Donald Trump: "I am pleased to announce my intention to run for a fourth term as President of the United States."



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pic.twitter.com/1xq4Na8pn5 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinkle) July 25, 2026

El comentario ocurrió dentro de un discurso marcado por bromas, ataques contra la prensa y críticas a distintas figuras públicas. Los medios presentes describieron la declaración sobre una nueva candidatura como una broma y no como el anuncio formal de una campaña presidencial.

Aunque Trump habló de un “cuarto mandato”, actualmente se encuentra en su segundo periodo como presidente. Su afirmación de haber ganado tres veces incluye la elección de 2020, cuyo resultado oficial dio la victoria a Joe Biden.

La Enmienda 22 limita a dos las elecciones presidenciales

El principal obstáculo no sería encontrar una gorra nueva, sino la Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos.

Esta norma establece que ninguna persona puede ser elegida para ocupar la Presidencia más de dos veces. Por lo tanto, Trump no podría aparecer legalmente como candidato presidencial en 2028 bajo las reglas constitucionales vigentes.

Para eliminar ese límite sería necesaria una reforma constitucional, no solamente un anuncio durante una cena ni una nueva campaña electoral.

Trump ha realizado anteriormente comentarios sobre permanecer más tiempo en la Presidencia. Sin embargo, en esta ocasión, sus palabras fueron pronunciadas dentro de una intervención humorística y acompañadas por la gorra “Trump 2028”.

Por ahora, el supuesto cuarto mandato quedó como una broma frente a los corresponsales. La Constitución, mientras tanto, mantiene la cuenta oficial: máximo dos elecciones ganadas por persona.

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