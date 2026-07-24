¿Nuevos aranceles para México y Canadá? Trump amenaza por lechuga y humo de incendios

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Trump amenaza con aranceles a México y Canadá. Foto: Getty/AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un tono de broma, amagó con imponer un “gran arancel” a México, por el brote de Cyclospora, que causa diarrea explosiva, en Estados Unidos. El mandatario no sólo se lanzó contra México, sino que amenazó con el mismo impuesto a Canadá, pero por el humo de los incendios forestales en ese país que afectan a territorio estadounidense.

Las declaraciones ocurrieron en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, mientras periodistas cuestionaban al mandatario sobre el brote de ciclosporiasis, enfermedad que ha sido relacionada con el consumo de lechuga y que ha provocado casos en al menos nueve estados de Estados Unidos.

Trump:



Vamos a imponer un arancel importante a México por la lechuga, y vamos a poner un gran arancel a Canadá por el humo. pic.twitter.com/n3bv9ZId3T — César Moreno (@CesarMorenoH) July 24, 2026

¿Trump bromea con imponer aranceles a México por la lechuga?

Durante la conferencia, Donald Trump respondió en tono de broma que analiza imponer un “gran arancel” a México debido a la lechuga vinculada con el brote de Cyclospora.

“Creo que vamos a imponer un gran arancel a México debido a la lechuga”.

El mandatario incluso retomó el tema segundos después.

“Creo que impondremos aranceles importantes a México por culpa de la lechuga”.

México exporta alrededor de 550 mil toneladas de lechuga al año, siendo Estados Unidos uno de los principales destinos de este producto agrícola.

Trump también lanzó comentarios contra Canadá por el humo

El presidente estadounidense también hizo referencia a los incendios forestales que afectan a Canadá, al señalar que podría imponer aranceles por el humo que llega a territorio estadounidense.

“Pondremos un gran arancel a Canadá por el humo (…) ¿Con cuál te quedarías, la lechuga o el humo?”.

Ante la pregunta, el reportero respondió:

“Creo que con el humo, arruinó el torneo de natación de mi hija”.

Cofepris descartó presencia de Cyclospora en lechugas de Taylor Farms México

Mientras continúan las investigaciones en Estados Unidos, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que no detectó Cyclospora en las muestras analizadas de Taylor Farms México.

La Secretaría de Salud (@SSalud_mx ) informa que fue Negativo el resultado de los análisis realizados por Cofepris para la detección de Cyclospora cayetanensis en lechugas de la planta de Taylor Farms en México.



Lee la información completa aquí: https://t.co/eOhHlgk0Yj pic.twitter.com/qKJqsm8wOR — COFEPRIS (@COFEPRIS) July 24, 2026

Entre el 18 y el 20 de julio, personal de la Cofepris, acompañado por especialistas de la Dirección General de Epidemiología y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), realizó una inspección sanitaria en la planta de la empresa.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas sostienen que los análisis realizados no encontraron evidencia del parásito en los productos inspeccionados.

¿Las exportaciones de lechuga mexicana están en riesgo?

De acuerdo con el especialista, Juan Carlos Anaya, las exportaciones de hortalizas mexicanas continúan con normalidad, pese a la investigación sanitaria que se desarrolla en Estados Unidos.

El especialista explicó que la frontera permanece abierta para estos productos y que únicamente se reforzaron las inspecciones sanitarias.

Además, destacó que será fundamental establecer la trazabilidad de las lechugas involucradas para confirmar si realmente su origen corresponde a México.

Según explicó, los productos exportados cuentan con certificados sanitarios y sistemas que permiten identificar el origen de cada lote.

Taylor Farms también es investigada en Estados Unidos

Las investigaciones estadounidenses también apuntan hacia Taylor Farms, empresa con sede en California y considerada uno de los mayores proveedores de vegetales en ese país.

Aunque Ohio y Nueva York concentran buena parte de los casos, también se han reportado más de cinco mil contagios en Michigan, por lo que las autoridades buscan determinar el origen exacto del brote.

¿Qué ocurre con el humo de Canadá?

Las declaraciones de Trump también hacen referencia a la intensa temporada de incendios forestales que enfrenta Canadá, de acuerdo con el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, actualmente existen 955 incendios forestales activos, luego de que durante una sola noche se registraran 69 nuevos siniestros.

La superficie afectada alcanza casi 28 mil 500 kilómetros cuadrados, aunque las autoridades canadienses indican que la cifra aún se mantiene por debajo del promedio registrado durante los últimos cinco años.

El humo generado por estos incendios ha llegado a varias ciudades de Estados Unidos e incluso cobró relevancia durante el Mundial 2026, cuando afectó la calidad del aire en Nueva York, situación a la que Trump hizo referencia durante su conferencia.