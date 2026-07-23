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Administración Trump solicita inmunidad para Delcy Rodríguez. Foto: AFP

La administración de Trump solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos gestionar la inmunidad judicial de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en una demanda civil presentada ante un tribunal federal de Miami.

Foto: Departamento de los Estados Unidos

Departamento de Estado reconoce inmunidad de Delcy Rodríguez

El Departamento de Estado estadounidense pidió que se presente una sugerencia de inmunidad ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para evitar que Rodríguez enfrente el proceso judicial mientras se desempeña como jefa de Estado.

En una comunicación dirigida al Departamento de Justicia, se señaló que la Embajada de Venezuela solicitó las medidas necesarias para certificar la inmunidad de Rodríguez debido a su actual cargo como presidenta de Venezuela.

El documento indica que Estados Unidos reconocel a inmunidad de la mandataria venezolana frente a la jurisdicción del tribunal federal, con base en principios de derecho internacional y en la autoridad del Poder Ejecutivo sobre asuntos exteriores.

Solicitud busca desestimar procedimiento judicial

La administración estadounidense argumentó que, al ser reconocida como jefa de Estado en funciones de un país extranjero, Rodríguez cuenta con protección frente a procedimientos judiciales mientras permanezca en el cargo.

El Departamento de Estado pidió al Departamento de Justicia presentar la solicitud ante la corte “a la mayor brevedad posible” y destacó la importancia de una resolución rápida debido a las implicaciones de política exterior. La demanda civil en la que aparece Rodríguez como parte acusada se encuentra ante un tribunal federal en Miami.

Reconocimiento de Rodríguez como presidenta de Venezuela

La administración Trump informó previamente que reconoce a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela, una postura que fue utilizada como argumento para solicitar la aplicación de la inmunidad judicial.

La petición ahora deberá ser presentada formalmente ante el tribunal correspondiente, que será el encargado de determinar las acciones a seguir dentro del proceso legal.

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