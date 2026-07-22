Trump amenaza con destruir puentes o centrales eléctricas en Irán por ataques en estrecho de Ormuz

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Fotos: Reuters / AFP

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con un bombardeo a puentes y centrales eléctricas en Irán por cada ataque del régimen contra barcos en el estrecho de Ormuz, en un momento donde la guerra que él inició ha costado 37 mil 500 millones de dólares.

En su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano dijo que responderán a cualquier ofensiva contra los navíos perpetrada con misiles, drones “o cualquier tipo de arma”.

“Cada vez que la República Islámica de Irán ataque a un navío en el estrecho de Ormuz, sea con misiles, drones o cualquier otro tipo de arma o munición, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o central eléctrica”.

Este miércoles un misil estadounidense impactó en la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz, según la agencia de noticias iraní Tasnim.

Además, Donald Trump amenazó con bombardeos en puentes o centrales eléctricas después de que Irán ha atacado a países aliados y a embarcaciones que intentan cruzar por esa ruta marítima desde que se suspendió el pacto de paz en junio.

Las defensas aéreas de Kuwait interceptaron drones iraníes, mientras que en Jordania han derribado cuatro misiles y cuatro drones.

Los avances para terminar la guerra se rompieron debido a que Estados Unidos se negó a que Irán fijara un cobro de peaje o tasa en el estrecho de Ormuz, la ruta por donde circulaba el 20% del petróleo mundial antes de la guerra.

Pese a ataques, Washington persiste en alcanzar nuevo acuerdo

Suman 11 días de ofensivas del ejército de Estados Unidos contra objetivos militares de Irán para “seguir debilitando” su capacidad de impedir el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.

Foto: Reuters

Donald Trump ha señalado que su próximo objetivo podría ser un complejo subterráneo, ubicado en Kuhe Kolang-e Gaz La, cerca de Natanz. Las agencias de inteligencia sospechan que en dicho espacio se está construyendo una instalación no declarada de enriquecimiento de uranio.

Para el mando militar iraní, Jatam al Anbiya, esta posible ofensiva de Estados Unidos sería una “expansión de la guerra”.

Entre tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha asegurado que Washington sigue dispuesto a lograr un nuevo acuerdo con Teherán.

“Seguimos abiertos a resolverlo de manera negociada. Pero, por ahora, no parecen estar interesados en eso”, declaró en una reunión de ministros del sudeste asiático en Manila.

Días antes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, aseveró que continuaban los intercambios diplomáticos con Washington entre ambos países.

La guerra iniciada por Estados Unidos

Donald Trump enfrenta una fuerte presión política mientras continúa la guerra que su gobierno inició con Israel contra la República Islámica, el 28 de febrero de este año.

El mandatario indicó que responderán a cualquier ofensiva. Foto: AFP.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, señaló que el conflicto ha costado 37 mil 500 millones de dólares, un recurso altamente criticado por los demócratas cuando quiso defender ante el Congreso una solicitud para obtener otros 67 mil millones.

Pese a los costos, Donald Trump insistió el pasado martes que el conflicto “no ha terminado en absoluto”.

Los precios del petróleo subieron para este 22 de julio, a la luz de las nuevas amenazas de Donald Trump contra puentes y centrales eléctricas de Irán. El barril de Brent volvió a superar los 95 dólares.

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