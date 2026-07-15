Denuncias por muerte de mexicanos bajo custodia del ICE representa un cambio de estrategia, indica experta

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La especialista en temas migratorios, Eunice Rendón, afirmó que la decisión del Gobierno de México de presentar denuncias en Estados Unidos por la muerte de 17 mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) representa un cambio importante en la estrategia para exigir justicia y esclarecer los casos.

Durante una entrevista en A las Nueve en Uno, explicó que, a diferencia de las notas diplomáticas o los recursos presentados ante organismos internacionales, las demandas en tribunales estadounidenses podrían generar investigaciones independientes sobre las muertes.

Las denuncias también abren la posibilidad de que jueces ordenen cambios en los procedimientos de detención cuando se acrediten violaciones a los derechos humanos.

Una oportunidad para prevenir nuevos abusos en Estados Unidos

Eunice Rendón detalló que el proceso requerirá la contratación de despachos de abogados en Estados Unidos, la integración de expedientes para cada uno de los casos y el acompañamiento de las familias durante los litigios.

Además, consideró que las denuncias podrían contribuir no sólo a esclarecer lo ocurrido con la muerte de los migrantes mexicanos, sino también a prevenir nuevos abusos en centros de detención del ICE.

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