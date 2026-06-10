Trump habla de visas para el Mundial : “Queremos que entren las personas adecuadas”

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Foto: AFP

En el marco del arranque del Mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración trabaja para garantizar el ingreso de los visitantes que acudirán a la justa deportiva, en medio de inquietudes sobre posibles restricciones migratorias.

Durante un evento en la Oficina Oval, Trump destacó el nivel de ventas de boletos para la Copa del Mundo y aseguró que el torneo registra cifras sin precedentes. Según comentó, sostuvo una conversación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le habría señalado que la demanda de entradas supera los registros de ediciones anteriores.

Trump responde a inquietudes sobre visas

Al ser cuestionado por reporteros sobre las preocupaciones de aficionados extranjeros respecto a la obtención de visas para viajar a Estados Unidos durante el Mundial, el mandatario aseguró que su gobierno mantiene una coordinación estrecha para atender el tema.

Trump señaló que las autoridades trabajan para garantizar que puedan ingresar al país “las personas adecuadas”, sin ofrecer detalles adicionales sobre posibles cambios en los procesos migratorios o de visado para los asistentes al torneo.

Confirma que asistirá a partidos

Durante el mismo intercambio con la prensa, el presidente estadounidense también confirmó que planea acudir a encuentros de la justa mundialista.

La declaración ocurre mientras Estados Unidos se prepara para recibir la mayor parte de los partidos del Mundial, que organizará de manera conjunta con México y Canadá.

El torneo comenzará en los próximos días y se espera la llegada de millones de aficionados de distintas partes del mundo a las sedes mundialistas de Norteamérica.

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