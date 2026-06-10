Trump asegura que podría no renovar el T-MEC y reabre incertidumbre sobre el acuerdo comercial regional

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Foto: Shutterstock

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en duda el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al asegurar que no tiene garantizada su renovación cuando llegue el momento de revisar el acuerdo comercial.

Las declaraciones se produjeron durante un acto en la Casa Blanca donde firmó la llamada Ley SAVE America, un paquete de financiamiento por 70 mil millones de dólares destinado a reforzar las operaciones migratorias y de seguridad fronteriza de su gobierno.

Trump cuestiona continuidad del T-MEC

Desde el Despacho Oval, el mandatario recordó que durante su primer mandato impulsó la sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por el T-MEC, acuerdo que entró en vigor en 2020.

Sin embargo, afirmó que todavía evalúa si respaldará una renovación del mecanismo comercial, al considerar que Estados Unidos mantiene déficits comerciales con sus dos principales socios norteamericanos.

Trump sostuvo que el actual tratado le permitió incorporar mecanismos de revisión periódica y la posibilidad de abandonar el acuerdo si así lo considera conveniente para los intereses estadounidenses.

Asegura que dialoga con México y Canadá

El mandatario indicó que su administración mantiene conversaciones con representantes de México y Canadá sobre el futuro de la relación comercial trilateral.

Aunque evitó adelantar una decisión definitiva, dejó abierta la posibilidad de modificar o incluso poner fin al acuerdo si considera que no genera beneficios suficientes para Estados Unidos.

Las declaraciones llegan en un momento clave, ya que los tres países se preparan para el proceso de revisión del tratado previsto en los próximos años.

Firma ley para reforzar control migratorio

Durante el mismo evento, Trump firmó la Ley SAVE America, una iniciativa que destinará recursos adicionales al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza.

La legislación busca fortalecer las acciones de vigilancia migratoria, aumentar capacidades operativas y respaldar las políticas de seguridad fronteriza impulsadas por la Casa Blanca.

El financiamiento forma parte de la estrategia migratoria que Trump ha colocado como una de las prioridades centrales de su administración.

Incertidumbre para la relación comercial regional

Las declaraciones del presidente estadounidense podrían generar inquietud entre sectores empresariales y gobiernos de América del Norte, debido a la relevancia del T-MEC para las cadenas de suministro, la inversión y el comercio regional.

México y Canadá son dos de los principales socios comerciales de Estados Unidos, por lo que cualquier modificación al acuerdo tendría repercusiones en industrias estratégicas como la automotriz, manufacturera, energética y agroalimentaria.

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