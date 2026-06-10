El Papa León XIV bendecirá la Sagrada Familia de Barcelona, la iglesia más alta del mundo

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Fotos: AFP

El Papa León XIV bendecirá este miércoles la nueva torre de la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, España, una estructura que llevó al emblemático templo diseñado por Antoni Gaudí a convertirse en la iglesia más alta del mundo con 172.5 metros de altura. La visita forma parte de la gira que el pontífice realiza por territorio español desde el pasado sábado.

La llegada del líder de la Iglesia católica a la obra maestra de Gaudí ocurre además en un momento simbólico, ya que se cumple un siglo de la muerte del arquitecto catalán, cuyo proceso de canonización continúa avanzando en el Vaticano.

La nueva torre que cambió el perfil de la Sagrada Familia

Uno de los momentos más esperados del viaje de León XIV será la bendición de la torre de Jesucristo, la pieza central del conjunto arquitectónico que fue concluida en febrero.

Con esta estructura, la Sagrada Familia alcanzó su altura máxima de 172.5 metros. Sin embargo, la cima permanece ligeramente por debajo de la montaña de Montjuic, que mide 177 metros, respetando así el deseo de Gaudí de que ninguna creación humana superara la obra de Dios.

La basílica es actualmente el monumento de pago más visitado de España y uno de los símbolos arquitectónicos más reconocidos del mundo.

Una construcción que sigue sin fecha definitiva de conclusión

La historia de la Sagrada Familia ha estado marcada por retrasos y desafíos desde que Gaudí asumió el proyecto en 1883.

Financiada mediante donaciones y los ingresos obtenidos por las visitas turísticas, la obra tenía previsto concluir en 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto. Sin embargo, la pandemia alteró esos planes.

Actualmente, la fundación responsable de la construcción evita establecer una fecha definitiva para la terminación total del templo.

Aunque la iglesia fue consagrada y elevada al rango de basílica por Benedicto XVI en 2010, todavía quedan pendientes trabajos importantes, entre ellos los accesos a la fachada de la Gloria, considerada la entrada principal del recinto.

El proyecto contempla modificaciones urbanísticas que implicarían la demolición de varios edificios residenciales, una propuesta que enfrenta la oposición de vecinos de la zona.

León XIV mantiene una intensa agenda en Barcelona

Antes de llegar a la Sagrada Familia, León XIV visitó la prisión de Brians, ubicada a unos 40 kilómetros de Barcelona, donde dirigió un mensaje a las personas privadas de la libertad y aseguró que “el pasado no condena el futuro”.

Posteriormente, se trasladó en helicóptero a la abadía de Montserrat, uno de los principales símbolos religiosos y culturales de Cataluña, donde fue recibido por una multitud.

Durante sus intervenciones, el pontífice alternó entre el catalán y el español, una práctica que también había realizado previamente en Barcelona.

La noche anterior participó en una vigilia celebrada en el Estadio Olímpico de Barcelona, donde recibió una entusiasta bienvenida por parte de miles de asistentes y continuó con su costumbre de bendecir a bebés que le acercan los fieles.

El viaje concluirá en las Islas Canarias

Tras su visita a la Sagrada Familia y un encuentro con organizaciones que trabajan con personas desfavorecidas en Barcelona, León XIV viajará a las Islas Canarias.

En el archipiélago atlántico, considerado una de las principales rutas de entrada a Europa para migrantes irregulares procedentes de África, el papa reforzará uno de los mensajes centrales de su visita a España: la acogida y el apoyo a las personas migrantes.

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