Benjamín Netanyahu busca quinta reelección en Israel para octubre

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presentará su reelección en las elecciones legislativas de octubre de este 2026, pese al rechazo internacional por el genocidio de Gaza y su intervención con la guerra contra Hezbolá en Líbano.

Likud, el principal partido de derecha de Israel, anunció este miércoles que el político de 76 años “se presentará a las próximas elecciones y, con la ayuda de Dios, las ganará”.

Benjamín Netanyahu es el primer ministro que más tiempo ha estado al frente de Israel, pues suma 18 años en total desde 1996.

Con la reelección, Benjamín Netanyahu busca su quinto mandato en Israel, pese a que existe un juicio por corrupción que lleva más de cinco años en proceso.

El pasado 9 de junio, el Instituto de la Democracia de Israel publicó una encuesta donde el 61% de israelíes, así como el 57% de israelíes judíos, consideraron que el primer ministro no debía presentarse en la elección.

Las guerras iniciadas por Israel

Los próximos comicios tendrán lugar en octubre de este 2026, en un contexto donde Israel mantiene una política expansionista en Gaza y en Líbano.

Desde 2023, el gobierno de Netanyahu inició una ofensiva militar en Gaza contra Hamas por el ataque perpetrado contra ellos por este movimiento islámico. En un inicio, el gobierno israelí aseguró que buscaban:

Destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamas

Garantizar que Gaza no vuelva a representar una amenaza para Israel

Responder al ataque de Hamas

Recuperar a los rehenes

Para lograrlo, Israel comenzó un proceso de anexionamiento de Gaza, provocando el desplazamiento de 1.9 millones de personas, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, existe un cálculo de hasta 73 mil palestinos muertos, lo que ha sido calificado como un genocidio.

Por otra parte, Netanyahu acordó con Donald Trump la ofensiva militar en Irán del pasado 28 de febrero. Mientras Washington se concentró en el régimen islámico, el ejército israelí inició ataques contra el partido-milicia de Hezbolá en el Líbano, aliado de Irán.

La guerra realizada en el sur del Líbano ha provocado el desplazamiento de más de 700 mil habitantes.

AFP destacó que el líder israelí no ha alcanzado los objetivos declarados en sus ofensivas militares: destruir las capacidades militares de Hamas y neutralizar a Hezbolá.

Divisiones en Israel por Benjamín Netanyahu

Además, Benjamín Netanyahu busca la reelección como primer ministro de Israel en un contexto de fuertes divisiones internas.

AFP resaltó que la oposición israelí lo acusa de debilitar la cohesión nacional por su reforma judicial y manejo de las guerras.

Además, un sector de la población israelí considera que el primer ministro fue responsable del fallo de seguridad que permitió el ataque de Hamas en 2023.

De igual forma, Benjamín Netanyahu ha sido abucheado durante varias manifestaciones en los últimos años, según AFP.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.