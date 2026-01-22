Trump lanza el Consejo de Paz y plantea un nuevo esquema para Gaza

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump lanza la Junta de la Paz en Davos. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves el Consejo de Paz , inicialmente diseñada para cimentar el inestable cese del fuego en Gaza pero que prevé que asumirá un papel más amplio que preocupa a otras potencias mundiales, aunque dijo que trabajaría con Naciones Unidas.

Trump señaló que, una vez integrada plenamente la Consejo de Paz, el grupo podrá asumir funciones amplias y trabajar de manera conjunta con Naciones Unidas, institución que, dijo, cuenta con un potencial que no ha sido aprovechado en su totalidad. El mandatario estadounidense presidirá el organismo e invitó a decenas de líderes internacionales a formar parte de él.

Consejo de Paz y su relación con la ONU

El lanzamiento del Consejo de Paz generó inquietud entre algunas potencias mundiales ante la posibilidad de que el nuevo órgano compita con el papel tradicional de la ONU como principal foro de diplomacia internacional y resolución de conflictos. No obstante, Trump afirmó que el trabajo será coordinado con Naciones Unidas.

La creación del consejo fue respaldada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU como parte del plan de paz presentado por Trump para Gaza. El portavoz del organismo internacional, Rolando Gómez, indicó que la participación de la ONU se limitará a ese contexto específico.

Países que se suman al Consejo de Paz

Potencias regionales de Medio Oriente como Turquía, Egipto, Arabia Saudita y Qatar confirmaron su participación, así como países emergentes como Indonesia. En contraste, las principales potencias globales y aliados tradicionales de Estados Unidos han mostrado cautela.

Rusia informó que analiza la propuesta, mientras que el presidente Vladimir Putin expresó su disposición a aportar mil millones de dólares provenientes de activos estadounidenses congelados para apoyar al pueblo palestino. Francia rechazó integrarse y el Reino Unido señaló que, por ahora, no se unirá. China no ha confirmado su postura.

Trump propuso que los miembros permanentes del Consejo de Paz aporten mil millones de dólares cada uno para financiar el acuerdo.

Alto el fuego en Gaza y próximos pasos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que el enfoque principal será garantizar el cumplimiento del plan de paz en Gaza, aunque el mecanismo podría replicarse en otras regiones. La junta incluye también a Jared Kushner y Steve Witkoff, negociadores estadounidenses, así como al ex primer ministro británico Tony Blair.

Kushner indicó que la siguiente fase del alto el fuego en Gaza abordará la reconstrucción del territorio y el desarme de Hamás. Señaló que la desmilitarización del grupo es un punto clave para avanzar en el plan durante los próximos 100 días.

Ali Shaath, líder del comité tecnocrático palestino, anunció que el cruce fronterizo de Rafah con Egipto se reabrirá la próxima semana, lo que representa un avance en la implementación de la tregua.

El alto el fuego en Gaza, acordado en octubre, enfrenta estancamientos debido a acusaciones mutuas entre Israel y Hamás por violaciones al acuerdo. Ambas partes rechazan las imputaciones.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aceptó unirse al Consejo de Paz, mientras que facciones palestinas respaldaron el plan y un comité de transición para administrar Gaza bajo supervisión del nuevo organismo.