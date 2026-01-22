Futuro de Groenlandia dependerá de la renegociación del acuerdo de defensa de 1951 entre EE. UU. y Dinamarca

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos y Dinamarca renegociarán su acuerdo de defensa de 1951 sobre Groenlandia, indicó el jueves a AFP una fuente cercana a las conversaciones mantenidas el día anterior en Davos entre Donald Trump y el jefe de la OTAN, Mark Rutte.

“Se reforzará la seguridad del Ártico y los países europeos de la OTAN contribuirán a ello”, afirmó la fuente, que añadió que durante esas conversaciones no se habló de instalar en Groenlandia, un territorio danés, bases bajo soberanía de Estados Unidos.

Jefe de la OTAN defiende conversaciones sobre Groenlandia

Por su parte, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, aseguró este jueves que las conversaciones con Estados Unidos sobre Groenlandia buscan impedir que China y Rusia tengan acceso económico y militar a este territorio ártico.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó recientemente con tomar por la fuerza la isla, un territorio autónomo de Dinamarca, pero retiró dicha amenaza el miércoles tras conversar con Rutte en el Foro Económico de Davos, y anunció un marco de acuerdo.

Rutte dijo el jueves que “una línea” de trabajo surgida de la reunión del miércoles consiste en “garantizar que los chinos y los rusos no tengan acceso a la economía de Groenlandia”, o de un punto de vista militar.

En dicha tarea, detalló, estarán concernidos siete países miembros de la OTAN: Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, Canadá y Estados Unidos, que deberán “asegurarse colectivamente de que el Ártico se mantiene seguro, y los rusos y los chinos fuera de la zona”.

“Fue una muy buena conversación”, afirmó Rutte este jueves en Davos, en un acto sobre Ucrania.

Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunieron la semana pasada en Washington con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

El secretario general de la OTAN dijo que las siguientes conversaciones partirán de los resultados de su charla en Davos con Trump. En cualquier caso, Rutte no tiene ninguna autoridad para negociar sobre Groenlandia en nombre de Dinamarca, dijo el ministro de Defensa de este país.

“Tenemos una línea roja evidente. No cederemos soberanía de ninguna parte del reino”, dijo Troels Lund Poulsen en la red X, matizando que Rutte está trabajando “de manera leal en pos de la unidad de la OTAN”.

