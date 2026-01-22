OTAN refuerza seguridad en el Ártico tras pacto marco con Trump, afirma Mark Rutte

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El acuerdo marco sobre Groenlandia alcanzado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, requerirá que los aliados de la OTAN intensifiquen rápidamente la seguridad en el Ártico, y los primeros resultados podrían verse este mismo año, afirmó el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

En entrevista con Reuters, realizada en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Rutte explicó que ahora corresponde a los comandantes militares de la OTAN definir los requisitos adicionales de seguridad, así como los detalles operativos del refuerzo en la región ártica.

OTAN definirá en 2026 los requisitos de seguridad en el Ártico

Rutte señaló que los altos mandos de la OTAN se reunirán para determinar qué capacidades serán necesarias para fortalecer la presencia en el Ártico y aseguró que los aliados, incluidos los países no árticos, estarán dispuestos a contribuir.

“Nos reuniremos en la OTAN con nuestros altos mandos para determinar lo necesario”, declaró Rutte, al tiempo que añadió que confía en que el proceso avance con rapidez. Indicó que espera resultados en 2026, incluso a principios de ese año.

Negociaciones sobre Groenlandia continúan entre EE.UU., Dinamarca y la isla

El secretario general de la OTAN precisó que la explotación de minerales en Groenlandia no fue discutida durante su reunión con Trump en Davos. Añadió que las negociaciones específicas sobre la isla ártica continuarán entre Estados Unidos, Dinamarca y la propia Groenlandia.

Refuerzo en el Ártico no afectará apoyo a Ucrania

Rutte afirmó que el esfuerzo intensificado de seguridad en el Ártico no agotará los recursos destinados al apoyo de Ucrania, en un contexto en el que la OTAN mantiene su respaldo frente a la guerra en ese país.

Rutte respalda la palabra de Trump

Al ser cuestionado sobre si los aliados de la OTAN pueden confiar en los compromisos del mandatario estadounidense, Rutte respondió: “Siempre se puede confiar en la palabra de Donald Trump”.

Trump descarta uso de la fuerza y amenaza arancelaria

Por su parte, Donald Trump declaró el miércoles 21 de enero que Estados Unidos no usaría la fuerza para perseguir su ambición de adquirir Groenlandia. Posteriormente, también retiró la amenaza de imponer aranceles adicionales contra algunos aliados europeos de Washington y otros miembros de la OTAN relacionados con este tema.

