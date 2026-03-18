Trump y Delcy reaccionan ante Clásico Mundial de Béisbol; Venezuela venció a EE. UU.

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Venezuela hace historia en el Clásico Mundial. FOTO: Reuters

La selección de Venezuela ganó su primer título del Clásico Mundial de Béisbol al vencer 3-2 a Estados Unidos en la final disputada en Miami. El triunfo se definió en la novena entrada con un doble impulsor de Eugenio Suárez, consolidando una actuación histórica para el equipo sudamericano. Este campeonato representa un hito para Venezuela, que nunca había alcanzado una final en este torneo internacional organizado por la MLB.

El comentario de Trump que desató polémica

Tras el resultado, Trump reaccionó públicamente con un mensaje que generó críticas y debate. Anteriormente el mandatario “bromeó” o insinuó que Venezuela podría convertirse en un estado más de EE.UU., lo que fue interpretado por muchos como una declaración provocadora en medio de tensiones políticas. Ante el resultado de hoy solamente escribió:

STATEHOOD!!! President DJT

El comentario se viralizó rápidamente en redes sociales y medios, especialmente por el contexto geopolítico entre ambos países, que mantienen relaciones complicadas desde hace años.

Además, la victoria venezolana fue celebrada como un motivo de orgullo nacional por la presidenta interina Delcy Rodríguez, en un escenario donde el béisbol representa una parte fundamental de su identidad cultural, decretó este 18 de marzo como un día no laborable, para que todos salgan a las calles a celebrar.

Reacciones y debate internacional

Las declaraciones de Trump han sido calificadas por analistas como controversiales e inapropiadas, mientras que otros las consideran una estrategia mediática para capitalizar el momento deportivo.

En redes sociales, usuarios de distintos países reaccionaron con críticas, humor y rechazo, destacando la sensibilidad del tema en el contexto latinoamericano.

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