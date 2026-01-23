Revelan primer vistazo de Jason Momoa como Lobo en “Supergirl”

GENERANDO AUDIO...

Jason Momoa en avance de Supergirl. Foto: AFP

El actor de Aquaman, Jason Momoa apareció en el reciente avance de “Supergirl” y lo hizo bajo la interpretación de “Lobo”, el personaje con el cual tendrá participación en dicha película que se estrenará el 25 de junio de 2026.

Esta cinta es protagonizada por Milly Alcock, quien obtuvo un gran reconocimiento por interpretar a la joven Rhaenyra Targaryen en la serie de fantasía de HBO House of the Dragon.

Jason Momoa en avance de “Supergirl”

La cuenta oficial de Warner Bros compartió en redes sociales el avance de “Supergirl”, con Jason Momoa incluido. El breve material dura tan solo 30 segundos, pero en él se puede apreciar al actor bajo su papel de “Lobo”.

El actor aparece en escena manejando una motocicleta, fumando y desafiando a los sujetos que tiene frente a él. Todo esto bajo la mirada un tanto desaprobatoria de Supergirl.

¿De qué trata el personaje de “Lobo” en “Supergirl”?

Jason Momoa interpreta a “Lobo”, un mercenario y cazarrecompensas alienígena que es originario del planeta utópico Czarnia.

James Gunn explicó que introdujo a “Lobo” para adaptar el relato a la estructura de tres actos y lo definió como «el personaje de cómic más importante que nunca ha aparecido en una película.

¿De qué trata “Supergirl”?

La película, dirigida por Craig Gillespie, está basada en “Supergirl: Woman of Tomorrow“, la miniserie de cómics escrita por Tom King que redefinió al personaje en los últimos años.

Kara celebra su cumpleaños mientras viaja por la galaxia acompañada de su perro, Krypto, quien ya había conquistado a los fans en la cinta de “Superman”. Durante ese trayecto conoce a Ruthye Marye Knoll y se enfrenta a una serie de hechos que la colocan en un camino de venganza.

Además de Milly Alcock como la protagonista, el elenco incluye a Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll y a Matthias Schoenaerts como Krem of the Yellow Hills, el antagonista responsable del conflicto principal.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento