Donald Trump la descartó para la transición política. Foto: AFP.

La Unión Europea (UE) indicó que la transición política en Venezuela debe contemplar a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, luego de que Donald Trump descartara que Corina Machado pudiera llegar al poder tras la detención de Nicolás Maduro.

Este 5 de enero, la portavoz de la UE, Anitta Hipper, señaló que debeprevalecer el diálogo hacia una “transición democrática”, informó la AFP.

“Los próximos pasos tienen que ver con el diálogo hacia una transición democrática que debe incluir a Edmundo González y a María Corina Machado.”

María Corina Machado recibió recientemente el Premio Nobel de la Paz. Pese a eso, aplaudió la intervención militar de Estados Unidos para extraer a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de Venezuela.

En cambio, Edmundo González fue el candidato a la presidencia en 2024. Según expuso María Corina Machado, él ganó las elecciones en Venezuela. Sin embargo, Nicolás Maduro se impuso manipulando los resultados.

Donald Trump ejerce presión tras detención de Nicolás Maduro

En una de sus primeras declaraciones tras la detención de Maduro, el presidente Donald Trump indicó que a María Corina Machado “le sería muy difícil estar al frente del país”.

Sucedió cuando el mandatario anunció que mantendría un control en Venezuela, mientras quedaba un gobierno afín a sus intereses.

El pasado 3 de enero, el Tribunal Supremo de Venezuela designó a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta interina.

Ella permanecerá al frente del gobierno por hasta seis meses. Al declararse la ausencia absoluta de Nicolás Maduro, se convocarán a elecciones en 30 días siguientes, según las leyes venezolanas.

Donald Trump dijo el pasado 4 de enero que Delcy Rodríguez debía colaborar con su país al frente del gobierno, si no quería “pagar un precio muy alto”.

“(Si) no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”, dijo el mandatario en entrevista con la revista The Atlantic.

Según la AFP, esta declaración muestra un endurecimiento de tono.Anteriormente, dijo que estaba dispuesto a trabajar con Delcy Rodríguez para garantizar una transición “segura y juiciosa”.

Entre tanto, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán presentados ante un juez en Nueva York este 5 de enero por cuatro cargos penales, entre ellos “narcoterrorismo”.

