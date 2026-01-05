¿Quién es Cilia Flores? Esposa de Nicolás Maduro y que también fue arrestada por EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Cilia Flores, la primera combatiente venezolana. Foto: Getty

En las primeras horas del sábado 3 de enero de 2026, la política venezolana dio un giro histórico. Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, fue arrestada junto a Nicolás Maduro durante una intervención militar estadounidense en Caracas. Al igual que el mandatario, Flores fue trasladada a Nueva York, donde este lunes 5 de enero se espera su primera comparecencia ante un tribunal federal.

Considerada una de las mujeres más poderosas del país, Cilia Flores es una abogada especializada en derecho laboral y penal. Ha sido la pareja de Maduro por más de 30 años, desde que ambos se unieron al movimiento chavista original, aunque contrajeron matrimonio formalmente en 2013.

Cilia Flores, defensora de Hugo Chávez

Nacida en 1956 en Tinaquillo, Venezuela, Flores saltó a la escena pública como la abogada que brindó asistencia legal a Hugo Chávez tras el intento de golpe de 1992. Fue en esas reuniones en Catia, mientras luchaba por la liberación del líder fallecido, donde conoció a Maduro.

El camino político de Cilia Flores

Cilia Flores ha trazado su camino político desde joven. Por ejemplo, en el año 2000, fue elegida como diputada de la Asamblea Nacional. Para 2006, la actual primera dama se convirtió en la primera mujer en presidir el parlamento. Sin embargo, fue sumamente criticada por contratar a varios familiares y por prohibir la entrada a periodistas.

Para el 2012, Hugo Chávez nombró a Flores como Procuradora General de la República, luego de ser vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela. Posteriormente, al casarse con Maduro en 2013, se convirtió en la primera dama. Flores fue elegida en 2017 para la Asamblea Constituyente y, en 2021, como diputada en la Asamblea Nacional.

Sin embargo, en su posición de primera dama de Venezuela, o primera combatiente, varios especialistas han comentado que Flores bajó su perfil político, aunque la consideran como el cerebro de las decisiones de Maduro, ejerciendo su poder “tras bambalinas”.

Dos sobrinos de Flores fueron arrestados por EE. UU.

El vínculo de su entorno con EE. UU. no es nuevo. En 2015, dos de sus sobrinos fueron capturados por la DEA y condenados a 18 años por narcotráfico, aunque fueron liberados en 2022 en un canje de prisioneros. Sin embargo, en esta ocasión es ella quien enfrenta directamente cargos de narcoterrorismo, conspiración y posesión de armas de guerra en suelo estadounidense.

De igual manera, Flores ha sido criticada por no ser abiertamente feminista, ya que la primera combatiente no suele abordar temas de libertad y derechos de la mujer en su agenda.

Finalmente, tras su detención junto a Maduro, Cilia Flores será juzgada en los Estados Unidos este lunes 5 de enero.

