Ante protestas de vecinos, grupo de militares se suma a labores de rescate en Venezuela

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Foto: AFP

Una protesta de pobladores obligó este domingo a un grupo de militares a tomar picos y palas y participar en el levantamiento de escombros de un edificio derrumbado, cuando se cumplen ya cuatro días de los terremotos en Venezuela que han causado casi mil 500 muertos.

“El país necesita de ustedes. Baja tu arma, baja los plomos”, le grita indignado un hombre a un militar en la zona de Tanaguarena, en el estado de La Guaira, la zona cero del desastre.

#ATENCIÓN | Se caldean los ánimos en Tanaguarenas. Las personas que buscan a sus familiares entre los escombros reclamaron la inacción de los militares y después de eso comenzaron a ayudar a cavar.



"Esos no son perros, son mis hijos, los quiero vivos o muertos": dijo este… pic.twitter.com/2icUp0uMGw — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 28, 2026

Decenas de personas que trabajaban en labores de rescate en una construcción siniestrada por los fuertes sismos que azotaron Venezuela el miércoles confrontaron a un grupo de unos 20 militares que vigilaba el lugar.

Alexander Mijares, un comerciante de 26 años que había acudido como voluntario a ayudar en la búsqueda de una amiga que quedó enterrada en ese lugar, explicó su estallido de indignación. Agregó que se pegaron a una pared cuando “teníamos que sacar a una persona que estaba muerta y ellos de los más tranquilos en una esquina”.

“¿Por qué no los trajeron en bragas? ¿Por qué no los trajeron con palas y con picos? ¿Por qué los trajeron con fusil y con armas? ¿Dónde está la guerra?”, protestó. “Son para defender un país”, añadió.

Con él, un grupo de personas gritaba a los uniformados. “A mis hijos no me los van a tirar en una fosa común”, reclamó otro hombre en uno de los edificios de Tanaguarena, exasperado por la demora en el rescate de los cuerpos.

Ante la protesta, los militares tomaron las herramientas y comenzaron a remover escombros.

🇻🇪🔴 Ministerio de la Defensa de Venezuela informó que un gran contingente militar se encuentra desplegado en Caracas y en La Guaira, rescatando a sobrevivientes y proporcionando suministros.



🎥 @CEOFANBVE pic.twitter.com/UB9cJ42dLh — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) June 28, 2026

Los militares han sido un sector privilegiado bajo los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y de su sucesor Nicolás Maduro. Pilar del poder en Venezuela, la fuerza armada también es vista como instrumento de la represión.

Por su parte, el Ministerio de la Defensa informó sobre un gran contingente militar desplegado en Caracas y La Guaira desde el inicio de la tragedia ayudando en las labores de búsqueda y rescate, mientras en redes sociales usuarios aseguran que únicamente resguardan la zona.

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