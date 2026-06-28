Sismos en Venezuela dejan casi mil 500 muertos y 189 edificios colapsados

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Foto: Reuters

Los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles dejaron un saldo de casi mil 500 muertos, más de 3 mil 100 heridos y 189 edificios con colapso total, mientras las labores de búsqueda continúan a contrarreloj entre los escombros para intentar encontrar personas con vida.

Se reduce la esperanza de encontrar sobrevivientes

Más de 90 horas después del doble sismo de magnitudes 7.2 y 7.5, miles de rescatistas, voluntarios y familiares siguen removiendo montañas de concreto, aunque las posibilidades de hallar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas.

El último balance oficial reportó mil 450 personas fallecidas, 20 más que el día anterior, además de 3 mil 150 heridos. Sin embargo, Naciones Unidas estima que todavía hay más de 50 mil desaparecidos.

La Guaira, entre las zonas más devastadas

La ciudad costera de La Guaira, ubicada a unos 40 kilómetros de Caracas, concentra algunos de los mayores daños provocados por los terremotos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que 774 inmuebles resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo, mientras decenas de edificios quedaron reducidos a escombros.

Las imágenes aéreas muestran estructuras completamente destruidas y edificios con severos daños estructurales que fueron declarados inhabitables.

Rescatistas trabajan con apoyo internacional

Las labores de búsqueda cuentan con la participación de brigadas nacionales e internacionales, perros entrenados para localizar personas atrapadas y aeronaves que sobrevuelan las zonas afectadas.

La presidenta interina Delcy Rodríguez informó que 24 países enviaron apoyo a Venezuela, con más de 2 mil 700 rescatistas, 521 toneladas de ayuda humanitaria y 86 unidades especializadas para localizar sobrevivientes bajo los escombros.

Además, Estados Unidos anunció ayuda por 150 millones de dólares, así como el despliegue de aeronaves, helicópteros y embarcaciones para apoyar las operaciones de rescate.

Familiares denuncian falta de apoyo

Mientras continúan las labores de emergencia, familiares de personas desaparecidas denunciaron la lentitud en la respuesta oficial.

Algunos habitantes aseguraron que han tenido que intentar retirar los escombros por cuenta propia para recuperar a sus seres queridos, mientras otros bloquearon vialidades para exigir mayor apoyo de las autoridades.

También se reportaron restricciones de acceso a algunas zonas afectadas, donde únicamente pueden ingresar rescatistas y personal autorizado mediante salvoconductos.

La ONU calcula millones de damnificados

De acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, los terremotos podrían dejar casi siete millones de damnificados y pérdidas materiales cercanas a 6 mil 700 millones de dólares, equivalentes a alrededor del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano.

La emergencia ocurre en medio de la prolongada crisis económica que enfrenta el país, situación que ha complicado la capacidad de respuesta de hospitales y servicios públicos ante una de las mayores tragedias registradas en la región en las últimas décadas.

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