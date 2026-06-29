Acuerdan Estados Unidos e Irán suspenderán ataques mutuos y continuarán conversaciones

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Foto: AFP/Archivo

Estados Unidos e Irán suspenderán mutuamente sus ataques y tienen previsto continuar las conversaciones pese a la reciente reanudación de las hostilidades, indicó el domingo en la noche a la AFP un funcionario estadounidense.

El responsable no confirmó la información de medios estadounidenses según la cual las conversaciones se reanudarían el martes en Catar.

“Está previsto que continúen las conversaciones técnicas sobre todas las áreas del MOU (memorando de entendimiento). Ambas partes se abstendrán por ahora y los buques podrán desplazarse libremente” en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, señaló el funcionario en un correo electrónico.

Previamente, medios estadounidenses informaron, citando a altos funcionarios de la administración Trump, el acuerdo mutuo del cese a los ataques, así como la reunión planeada para este martes en Qatar para resolver la disputa por el estrecho de Ormuz.

Ambos países han intercambiado ataques en días recientes, pese a haber alcanzado el 17 de junio un frágil memorándum de entendimiento que busca poner fin al conflicto. La guerra empezó a finales de febrero e interrumpió el tráfico por el vital paso marítimo.

“Hemos decidido parar toda actividad cinética”, dijo un alto funcionario de Estados Unidos al medio Axios el domingo, usando el término militar para los ataques. Un segundo funcionario dijo a Axios que ambas partes se abstendrán “por ahora” y que “los buques pueden moverse libremente” mientras las conversaciones continúan.

Bajo el acuerdo, Teherán se comprometió a permitir el paso seguro de buques comerciales a través del estrecho de Ormuz. Por su parte, Washington acordó levantar su bloqueo a puertos iraníes.

Ambos funcionarios y una tercera fuente con conocimiento confirmaron la reunión del martes en Catar, afirmó Axios.

CNN informó de comentarios similares de un funcionario de la administración del presidente Donald Trump, al asegurar que ambas partes “se abstendrán por ahora” y que han acordado reunirse en Doha para continuar los diálogos.

Trump ha reiterado sus amenazas de nuevas acciones militares si los ataques iraníes continúan. El sábado dijo que Irán “no existiría más” si Estados Unidos se ve “forzado” a reanudar la guerra. La Casa Blanca no contestó de inmediato a una solicitud de comentarios.

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