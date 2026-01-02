Difunden nuevos videos del incendio en un bar de Suiza

GENERANDO AUDIO...

Nuevos videos del incendio en bar de Suiza. Foto: AFP

Nuevos videos difundidos en redes sociales muestran el momento del incendio en un bar de Suiza, ocurrido la víspera en la localidad de Crans-Montana. El siniestro se registró en el bar “Le Constellatión” y, de acuerdo con la información disponible, dejó al menos 40 personas fallecidas y decenas de heridos.

Las imágenes permiten observar cómo el fuego comenzó en el interior del establecimiento y se propagó rápidamente. Según los reportes, el incendio se originó cuando velas que despedían chispas alcanzaron el techo del lugar, el cual estaba recubierto con espuma acústica de poliuretano, un material que facilitó la propagación del fuego.

Cómo se originó el incendio en el bar de Suiza

De acuerdo con la información difundida, las velas colocadas en el interior del bar generaron chispas que entraron en contacto con el material del techo. Esto provocó que el fuego se extendiera de manera progresiva por la estructura, incrementando su alcance en cuestión de minutos.

El material del recubrimiento permitió que las llamas se desplazaran rápidamente, lo que complicó la evacuación de las personas que se encontraban en el lugar al momento del siniestro. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente sobre fallas en los sistemas de seguridad del establecimiento.

Videos del incendio circulan en redes sociales

A un día de ocurrido el incendio en el bar de Suiza, comenzaron a circular más videos e imágenes captadas desde distintos ángulos. En las grabaciones se observa el interior del bar mientras el fuego avanza por el techo, así como el exterior del inmueble durante el desarrollo del siniestro.

Los materiales fueron compartidos por usuarios en redes sociales y han permitido reconstruir visualmente cómo se desarrolló el incendio.

Los videos difundidos en redes sociales continúan aportando elementos visuales sobre cómo se propagó el incendio en el bar de Crans-Montana, Suiza, mientras las autoridades revisan las grabaciones como parte del seguimiento al siniestro.

