El incendio registrado en Año Nuevo en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, se suma a una lista de celebraciones marcadas por tragedias en distintas partes del mundo durante los últimos 25 años, donde atentados, estampidas e incendios han dejado decenas de víctimas.

El siniestro en Suiza reavivó el recuerdo de otros episodios mortales ocurridos durante festejos masivos, principalmente en espacios cerrados o zonas turísticas con alta concentración de personas.

Tragedias en Año Nuevo: atentados y violencia

Uno de los casos más recientes ocurrió en Año Nuevo 2025 en Nueva Orleans, cuando Shamsud-Din Jabbar, exmilitar estadounidense, embistió con una camioneta a la multitud que celebraba en el centro de la ciudad. El ataque dejó 14 personas muertas y alrededor de 30 heridas. El agresor murió tras un enfrentamiento con la policía y, según autoridades, había expresado apoyo al Estado Islámico.

Otro caso ocurrió en Estambul, en 2017, cuando un hombre armado atacó el club nocturno Reina, dejando 39 muertos y casi 80 heridos. El atentado fue reivindicado por el Estado Islámico y el responsable fue condenado a cadena perpetua.

En Indonesia, en 2004, una bomba explotó durante un concierto de Nochevieja en Aceh, causando 10 muertos y 32 heridos, en un contexto de conflicto armado interno.

Estampidas mortales durante festejos

Las aglomeraciones también han sido causa de tragedias. En Uganda, en 2023, una estampida durante fuegos artificiales dejó 10 personas muertas, en su mayoría jóvenes. En Shanghái, China, una avalancha humana en 2015 provocó 36 fallecidos.

Casos similares se registraron en Costa de Marfil y Angola en 2013, con 63 muertos en Abiyán y al menos 16 en Luanda, tras concentraciones masivas mal controladas.

Incendios que marcaron la Nochevieja

Además del caso reciente en Suiza, destacan incendios como el de Volendam, Países Bajos, en 2001, donde murieron 14 personas, y el del club Santika en Bangkok, en 2009, que dejó 66 fallecidos tras el uso de pirotecnia en un espacio cerrado.

Las autoridades internacionales suelen reforzar medidas de seguridad tras este tipo de tragedias, mientras continúan las investigaciones sobre el incendio en la estación suiza.

