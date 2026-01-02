Venezuela libera a 88 detenidos tras protestas por reelección de Maduro

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades de Venezuela anunciaron la excarcelación de 88 personas detenidas durante las manifestaciones posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro fue reelecto en un proceso que la oposición denunció como fraudulento, informó el Ministerio del Servicio Penitenciario.

De acuerdo con el comunicado oficial, las 88 excarcelaciones corresponden a personas privadas de la libertad por delitos cometidos en el marco de acciones violentas, tras los comicios del 28 de julio de 2024.

“Se han producido en las últimas horas 88 nuevas excarcelaciones, a personas privadas de libertad por delitos cometidos en el marco de acciones violentas, de sectores extremistas tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024”, informó el Ministerio del Servicio Penitenciario

El texto señala que el presidente Nicolás Maduro instruyó revisar cada caso de forma individual y aplicar medidas cautelares conforme a la ley, por lo que los liberados no cuentan con libertad plena y continúan sujetos a procesos judiciales.

Estas excarcelaciones coinciden con un aumento de la presión contra el gobierno de Maduro por parte de Estados Unidos, que desde agosto movilizó tropas al Caribe, determinó un cierre informal del espacio aéreo venezolano y ahora incauta buques petroleros sancionados cerca de Venezuela.

El 25 de diciembre se anunció la excarcelación de un grupo de 99 personas, aunque organizaciones como Foro Penal solo lograron verificar 61 casos en ese momento.

Se estima que aún hay más de 700 detenidos por motivos políticos en el país.

Protestas tras elecciones de 2024

Las elecciones presidenciales de 2024 detonaron una ola de protestas en Venezuela, luego de que la oposición denunciara fraude electoral y ratificara la victoria de Edmundo González Urrutia, candidato respaldado por María Corina Machado.

De acuerdo con datos oficiales, estas manifestaciones dejaron 28 personas muertas y alrededor de 2 mil 400 detenidos, en medio de un recrudecimiento de la represión policial.

Desde entonces, la justicia venezolana ha excarcelado a más de 2 mil personas, según registros gubernamentales.

