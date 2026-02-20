Aprueban reforma laboral de Javier Milei; extiende jornada laboral y limita huelgas en Argentina

GENERANDO AUDIO...

Sindicatos se opusieron a la reforma. Foto: Reuters.

En medio de protestas, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la controversial reforma laboral de Javier Milei que permite extender la jornada laboral y limita el derecho de los trabajadores a entrar en huelga.

Durante la madrugada de este 20 de febrero, legisladores avalaron el dictamen con 135 votos a favor y 115 en contra.

La Ley de Modernización Laboral contempla la creación de un fondo de pago de indemnizaciones a trabajadores, a favor de empresas. Sería financiado con recurso que se restará a la seguridad social.

Expertos calculan que el fondo sería de entre 3 mil y 4 mil millones de dólares anuales. Equivaldría aproximadamente al 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) argentino, según Reuters.

La reforma laboral también elimina el pago obligatorio de horas extra, permitiendo que la jornada laboral sea de 12 horas, igual que establece límites al derecho de huelga en Argentina.

Fija que el 75% de los servicios mínimos deben mantenerse en operación en este tipo de protestas dentro de sectores esenciales como la salud, educación, transporte, energía y agua.

Ajustan dictamen de Javier Milei

Sin embargo, diputados hicieron algunas modificaciones al dictamen. Entre ellas, quitar el artículo 44 que restaba beneficios a trabajadores con enfermedades.

El ajuste obligó a los diputados a turnar el dictamen al Senado, donde será discutido por última vez para su entrada en vigor.

En un comunicado, el Gobierno de Javier Milei justificó que la reforma laboral abarata costos laborales, al reducir indemnizaciones y juicios por despidos en Argentina.

“Con esta reforma se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse”, indicó el Ejecutivo.

El diputado opositor, Sergio Palazzo, indicó que el proyecto no incluye “una sola letra ni una sola línea que favorezca a los trabajadores en absoluto, y cuando hay algún tipo de beneficios, es hacia los sectores empresarios.”

Protestas por reforma laboral en Argentina

La reforma laboral encontró oposición en los sindicatos de Argentina, quienes acusaron que el proyecto restringe el derecho de huelga.

Por eso, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó una huelga el día de la votación, que paralizó parcialmente al país. También se unieron trabajadores del transporte, estatales y bancarios, entre otros.

Según Reuters, Javier Milei busca que la ley esté aprobada cuando inicien las sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: