Ventana se desprende en pleno vuelo y pasajero es succionado parcialmente; videos

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Pasajero es succionado durante vuelo de Grecia a Alemania. Foto: Getty

Un vuelo de Grecia a Alemania regresó de emergencia al aeropuerto de Salónica después de que una ventana se desprendiera pocos minutos tras el despegue. Durante el incidente, la presión succionó parcialmente a un pasajero de 61 años hacia el exterior de la aeronave, pero otros viajeros lograron sujetarlo y devolverlo a su asiento.

Malta Air, filial de Ryanair, operaba el avión, el cual cubría la ruta entre Salónica, en el norte de Grecia, y Memmingen, cerca de Múnich, en Alemania. La aerolínea confirmó que la aeronave regresó poco después del despegue tras el desprendimiento de la ventana.

Increíble: pasajero casi es succionado por ventana de avión



El pasajero 'fue succionado hasta los hombros' por la ventana de un avión de Ryanair



Un panel de la ventana habría explotado durante el vuelo de Grecia a Alemania. pic.twitter.com/Bnp2f7GNCF — RT en Español (@ActualidadRT) July 10, 2026

Ventana se desprende durante vuelo de Grecia a Alemania

De acuerdo con Ryanair, el incidente ocurrió cuando una ventana de un pasajero se desprendió durante el vuelo, por lo que la tripulación decidió regresar al aeropuerto de origen como medida de seguridad.

Según un funcionario de un hospital griego, el pasajero de 61 años sufrió lesiones en el cuello y el hombro, además de quemaduras por fricción. Hasta el momento no se ha informado si continúa hospitalizado.

Los pasajeros relataron que, tras escucharse un fuerte estruendo, las máscaras de oxígeno cayeron automáticamente y el avión comenzó a perder altitud mientras la tripulación realizaba las maniobras para regresar.

✈️ PÁNICO EN PLENO VUELO ⚠️



Un vuelo de Ryanair que viajaba de Grecia a Alemania vivió momentos de extrema tensión cuando una pieza del motor se desprendió tras el despegue e impactó contra una ventanilla, que se rompió en pleno vuelo. pic.twitter.com/7ZP539dnNl — BorderPeriodismo (@Border_BP) July 10, 2026

Pasajeros describen momentos de pánico

Una pasajera identificada únicamente como Christina declaró a una estación de radio de Salónica que varias personas comenzaron a gritar tras el incidente.

Según su testimonio, el pasajero afectado fue succionado parcialmente por la ventana y otros viajeros actuaron de inmediato para evitar que fuera expulsado completamente del avión.

El incidente provocó momentos de tensión entre los ocupantes de la aeronave, aunque el avión consiguió aterrizar nuevamente en Salónica sin que se reportaran más personas lesionadas.

Ryanair confirma el regreso del avión

En un comunicado, Ryanair informó que el vuelo regresó a Salónica poco después del despegue debido al desprendimiento de la ventana.

Hasta el momento, la aerolínea no ha informado qué provocó la falla ni si la aeronave permanecerá fuera de servicio mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

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