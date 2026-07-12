Departamento de Justicia cita a periodistas del New York Times por reportaje sobre el nuevo Air Force One de Trump

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Gobierno de Trump cita a reporteros tras publicación del Air Force Foto: Reutters

El Departamento de Justicia de Estados Unidos citó a varios periodistas del New York Times para comparecer ante un gran jurado federal como parte de una investigación relacionada con un reportaje sobre el Air Force One utilizado por el presidente Donald Trump.

Citaciones fueron emitidas por fiscal federal en Manhattan

Las órdenes fueron emitidas por Jay Clayton, fiscal federal en Manhattan, y en algunos casos fueron entregadas directamente en los domicilios de los periodistas por agentes federales.

El diario calificó la medida como una escalada en las acciones del gobierno de Donald Trump hacia los medios de comunicación y señaló que las citaciones están relacionadas con la investigación sobre posibles filtraciones de información.

Departamento de Justicia responde sobre la investigación

En una declaración enviada a Reuters, un portavoz del Departamento de Justicia no confirmó ni negó la existencia de las citaciones.

No obstante, señaló que la investigación no está dirigida contra los periodistas, sino contra las personas que presuntamente filtraron información clasificada.

Organizaciones defienden la libertad de prensa

El Club Nacional de Prensa pidió al Departamento de Justicia retirar de inmediato las órdenes judiciales y sostuvo que la medida representa un riesgo para la protección de la actividad periodística.

El Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa solicitó que el Comité de Inteligencia del Senado cuestione a Jay Clayton durante la audiencia relacionada con su nominación para dirigir la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

Trump utilizó el nuevo Air Force One durante su gira

La investigación se produce después de que Donald Trump declarara que utilizaría un Air Force One más antiguo durante parte de su gira internacional.

El reportaje publicado por el New York Times abordó cuestionamientos relacionados con la seguridad del nuevo avión presidencial, tema que derivó en la investigación federal sobre la posible filtración de información.

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