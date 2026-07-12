Texas investiga a hospital acusado de ofrecer paquetes para “turismo de nacimiento”

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Piden investigar “turismo de nacimiento”. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativo

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) abrir una investigación contra el Mission Regional Medical Center, luego de que surgieran reportes de que el hospital presuntamente ofrecía “paquetes de parto” dirigidos a ciudadanos extranjeros para promover el llamado “turismo de nacimiento”.

¿Por qué investigan al Mission Regional Medical Center?

En un comunicado, Greg Abbott afirmó que existen informes según los cuales el hospital promocionaba servicios para que personas extranjeras viajaran a Estados Unidos con el objetivo de que sus hijos nacieran en territorio estadounidense.

El mandatario señaló que esta práctica, conocida como “turismo de nacimiento”, busca que los menores obtengan la ciudadanía estadounidense al nacer en el país.

“El turismo de nacimiento es una práctica ilegal que se aprovecha de la extraordinaria hospitalidad que Estados Unidos y Texas ofrecen a millones de viajeros extranjeros cada año”, sostuvo Abbott.

HHSC deberá investigar y aplicar sanciones si detecta irregularidades

El gobernador instruyó a la HHSC a realizar una investigación inmediata para determinar si el Mission Regional Medical Center incumplió leyes estatales o contratos bajo los que opera.

En caso de detectar posibles violaciones, la dependencia deberá:

Remitir el caso al Fiscal General de Texas para acciones civiles.

para acciones civiles. Turnarlo al fiscal de distrito o del condado correspondiente si existen elementos para una investigación penal.

Aplicar sanciones administrativas y multas al hospital.

Abbott reitera postura contra el “turismo de nacimiento”

El gobernador aseguró que la medida forma parte de su estrategia para impedir que instituciones de Texas sean utilizadas para evadir los procesos legales de inmigración.

Abbott afirmó que su administración continuará actuando contra cualquier hospital o centro médico que, de acuerdo con las investigaciones, obtenga beneficios económicos mediante el presunto “turismo de nacimiento”.

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