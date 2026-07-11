Tras dos días de “infierno”, el mortífero incendio del sur de España evoluciona favorablemente

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Incendio forestal en Andalucía suma 12 fallecidos Foto: Reuters

El incendio en España que afecta la provincia de Almería, en la comunidad autónoma de Andalucía, dejó un saldo de 12 personas fallecidas, ocho lesionados y cerca de mil 500 evacuados, mientras autoridades informaron que el fuego evoluciona de manera favorable tras dos días de emergencia.

Incendio en Andalucía mantiene labores de combate

Con información de AFP, Centenares de bomberos continúan desplegados con apoyo de unidades terrestres y aéreas para extinguir el incendio forestal que comenzó el jueves en el municipio de Los Gallardos, una zona de relieve montañoso y viviendas dispersas en el este de Andalucía.

El fuego alcanzó posteriormente localidades como Bédar, donde la mayoría de los habitantes permanece evacuada y el acceso continúa restringido por las autoridades.

El ministro de la Presidencia de España, Félix Bolaños, informó que la superficie afectada se mantiene en aproximadamente 6 mil 600 hectáreas y señaló que existe una perspectiva favorable para controlar el siniestro.

As flames raced toward the Spanish village of Bedar, Manoli Ramos received a desperate order from the mayor: run to the church and ring the bells to warn residents of the danger closing in. https://t.co/qaw8K5B7NC pic.twitter.com/JkWrDP0NWB — AFP News Agency (@AFP) July 11, 2026

Incendio en España dejó 12 muertos y ocho heridos

Las autoridades informaron que las 12 víctimas fallecieron cuando intentaban escapar del avance del fuego, ya fuera en vehículos o a pie.

Además, ocho personas permanecen hospitalizadas, cuatro de ellas con lesiones de mayor gravedad.

Hasta el momento, las autoridades han recibido siete denuncias por desaparición, aunque aclararon que varias de esas personas podrían encontrarse en albergues habilitados para los evacuados.

Autoridades investigan el impacto del incendio

Las labores de búsqueda e identificación continúan en la zona afectada, por lo que el número definitivo de víctimas será determinado una vez que concluyan las autopsias y los procesos de identificación.

El ministro Félix Bolaños señaló que, en algunos momentos, el incendio avanzó a una velocidad estimada de 100 metros por minuto, una condición que calificó como inusual por la intensidad del fuego.

España ha registrado en los últimos años un aumento en los grandes incendios forestales, favorecidos por las altas temperaturas y las olas de calor.

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