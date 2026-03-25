Video: autobús con 35 pasajeros cae al río Padma, en Bangladesh; hay al menos 18 muertos

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Autobús cae al río en Bangladesh con 35 pasajeros. Foto: Gettyimages

Un autobús con aproximadamente 35 personas a bordo cayó al río Padma, en la localidad de Daulatdia, Bangladesh, lo que generó movilización de equipos de rescate y reportes preliminares de posibles víctimas.

De acuerdo con medios locales, el accidente ocurrió cuando la unidad perdió el control y terminó precipitándose al agua en cuestión de segundos.

Video muestra intento fallido de frenar antes del impacto

Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el autobús circula sin poder detenerse antes de llegar a la orilla, en una zona cercana a lo que aparenta ser un muelle.

De acuerdo a medios locales, se han recuperado al menos 18 cuerpos (4 hombres, 10 mujeres y 2 niños); 11 lograron ponerse a salvo nadando. El autobús fue parcialmente reflotado y las labores de rescate continúan a pesar de las dificultades.

En el video se observa que el conductor intenta frenar sin éxito, hasta que el vehículo cae al río y es rápidamente sumergido por la corriente.

Equipos de rescate trabajan en la zona

Tras el accidente, cuerpos de emergencia se movilizaron al lugar para iniciar labores de búsqueda y rescate.

De manera preliminar, se informó que al menos dos personas fueron rescatadas con vida por equipos de buceo que ingresaron al agua para localizar a los pasajeros. Además, otras personas han sido reportadas como afectadas, aunque no se ha confirmado el número total de víctimas.

Testigos corren hacia el lugar del accidente

En las grabaciones también se aprecia a personas que se encontraban cerca del sitio corriendo hacia la zona del impacto, ante la magnitud del incidente.

El tamaño del autobús y la rapidez con la que se hundió han complicado las labores de rescate.

Autoridades continúan con búsqueda de pasajeros

Hasta el momento, autoridades locales no han emitido un balance oficial sobre personas fallecidas o desaparecidas.

Las labores de rescate continúan en el Bangladesh, mientras se busca determinar las causas del accidente.

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