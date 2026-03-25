Yeidckol Polevnsky y Yunes Márquez piden licencia y no votarán el “Plan B” en el Senado

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Foto: Cuartoscuro

La senadora del Partido del Trabajo, Yeidckol Polevnsky, solicitó licencia para separarse de sus funciones por los próximos dos días y con ello evita participar en la discusión y votación de la reforma constitucional en materia electoral, conocida como “Plan B”.

“A partir de la licencia que autorizamos a la senadora Yeidckol Polevnsky, se reincorpora a partir de hoy a sus funciones la senadora Denisse Ortíz Pérez, quien rindió la protesta correspondiente el 12 de noviembre de 2024”. Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado

Senadores piden licencia previo a votación del Plan B

En el mismo sentido, el senador de Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, tampoco participará en el debate ni en la votación del Plan B, luego de que solicitó licencia para separarse de sus funciones hasta el próximo 15 de abril. Yunes Márquez es recordado por haber dejado la bancada del PAN y votar a favor de la reforma judicial, con lo que Morena obtuvo la mayoría calificada en aquella discusión.

Su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, ocupará su lugar en el escaño.

“Se concede licencia al Senador, Miguel Ángel Yunes Márquez para separarse de sus funciones legislativas del 25 de marzo al 15 de abril de 2026.” Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado

Ahora, con su licencia temporal, tampoco participará en la discusión del “Plan B” electoral, una reforma que ha generado debate entre las distintas fuerzas políticas por sus implicaciones en el sistema electoral mexicano.

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