VIDEO: explosión en el piso 25 genera evacuación de la Torre Moeve en Madrid

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Explosión obliga a evacuar la Torre Moeve en Madrid. Foto: Xinhua/Getty

La Torre Moeve de Madrid, uno de los rascacielos más emblemáticos de la capital española, fue evacuada este martes luego de que se registrara un incendio en una de sus plantas superiores. El siniestro provocó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad y movilizó a los servicios de emergencia.

De acuerdo con las autoridades, el incendio se originó tras una explosión registrada alrededor de las 17:00 horas (tiempo local) dentro del edificio. Aunque la situación generó alarma entre trabajadores y transeúntes, no se reportaron personas fallecidas ni heridos de gravedad.

¿Qué pasó en la Torre Moeve de Madrid?

Según información de la Policía Nacional citada por medios españoles, el incendio comenzó en la planta 25 del edificio, donde se encuentran ubicadas varias salas técnicas. Tras detectarse el fuego, se ordenó el desalojo preventivo de la torre mientras los equipos de emergencia iniciaban las labores de control y extinción.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron una densa nube de humo saliendo desde la parte alta del rascacielos, considerado el segundo edificio más alto de Madrid.

🔥 INCENDIO | Torre Moeve, Madrid

Densa columna de humo negro brota de los pisos superiores.



Tras una explosión, el edificio ha sido desalojado.#Incendio #Madrid #Moeve pic.twitter.com/a2xexTXPg6 — Mike “Flana-Gun”®️ ¡𝐖𝐚𝐱 𝐨𝐧, 𝐰𝐚𝐱 𝐨𝐟𝐟! (@MikeFlanaGun) June 23, 2026

Bomberos lograron controlar el incendio

La delegación del Gobierno de España en Madrid informó que los Bomberos del Ayuntamiento lograron sofocar las llamas y posteriormente iniciaron una inspección completa del inmueble para descartar riesgos adicionales.

Por su parte, el cuerpo de bomberos explicó que recibió el aviso por un incendio en un cuarto técnico ubicado en la planta 25, y confirmó rápidamente el punto exacto donde se encontraba el fuego.

Los equipos de emergencia ascendieron hasta la zona afectada y realizaron una intervención que calificaron como rápida y efectiva.

El jefe de guardia de @BomberosMad explica cómo ha sido la intervención en el #incendio de la Torre Moeve. pic.twitter.com/fK0stP4ZKa — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) June 23, 2026

¿Hubo personas lesionadas?

De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, dos trabajadores fueron atendidos por una leve inhalación de humo, mientras que un transeúnte recibió atención médica tras sufrir una crisis de ansiedad. Las autoridades señalaron que ninguno de los afectados requirió hospitalización y todos fueron dados de alta en el lugar.

Además, los bomberos destacaron que el incendio no se propagó al resto del edificio gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia.

Continúan las investigaciones sobre las causas

Tras extinguir las llamas, los cuerpos de emergencia realizaron labores de ventilación para eliminar el humo acumulado en las áreas técnicas afectadas.

🇪🇸 Explosión en la torre de Moeve, en 4 Torres, en Madrid. pic.twitter.com/1RvzpqHybR — † Rafa Folgado נוֹצְרִי🇪🇸✋️ (@elsoberado) June 23, 2026

Los bomberos agradecieron la coordinación entre los distintos servicios participantes, incluidos SAMUR, la Policía Municipal y otros equipos de apoyo que colaboraron durante la emergencia. Mientras tanto, las autoridades españolas mantienen abierta una investigación para determinar las causas exactas de la explosión que habría provocado el incendio en la Torre Moeve.

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