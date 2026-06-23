Diez años después, británicos creen que el Brexit fue un error; así cambió Reino Unido

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Hay británicos a favor de volver a la Unión Europea. Foto: AFP.

A 10 años del inicio del Brexit, un gran porcentaje de la población de Reino Unido cree que fue un error salirse de la Unión Europea, por lo que cada vez se abre más la posibilidad de un retorno.

Este 2026, se cumplen 10 años del referendum donde los británicos votaron por salir de la Unión Europea, lo que trajo consecuencias económicas, políticas y sociales.

De acuerdo con una encuesta de YouGov, una de las principales empresas de sondeos en Reino Unido, alrededor de un 56% de la población consultada consideró que salir del Brexit fue un error.

Con ello, se alcanzó un 62% de personas que calificaron el referéndum del Brexit como un fracaso. En cambio, en el 2016, un 51.9% de personas se mostraron a favor de salir de la Unión Europea.

La directora del Departamento de Gobierno de la London School of Economics (LSE), Sara Hobolt, indicó que el referéndum para la salida de la Unión Europea creó dos nuevas tribus políticas: los partidarios de la salida (Leavers) y los de la permanencia (Remainers).

“Diez años después, estas identidades siguen siendo muy fuertes y ampliamente arraigadas. Casi dos tercios de los británicos se identifican como Leavers o Remainers, y estos vínculos son a menudo más fuertes que la lealtad a los partidos políticos”, explicó a la AFP.

Salida de la Unión Europea polarizó a Reino Unido

Hobolt destacó que el referéndum “transformó lo que antes era una cuestión de política relativamente distante en una profunda división social y política”.

A 10 años, el Brexit en Reino Unido “ha contribuido a la fragmentación y polarización que estamos observando en la política británica”.

Eso ha dado como resultado que Reino Unido esté a punto de tener a su séptimo primer ministro en poco más de una década, señaló Sara Hobolt, con respecto a la dimisión de Keir Starmer.

Brexit provocó aumento de precios y reducción de inversiones

Por su parte, la profesora de Derecho de la Unión Europea y Derecho del Trabajo en la Universidad de Cambridge, Catherine Barnard, subrayó que todavía existe un profundo trauma en torno al Brexit.

“El debate sobre los pros y los contras de abandonar la Unión Europea continúa sin cesar. Las encuestas recientes muestran que la mayoría cree que el Brexit fue un error, pero eso no equivale necesariamente a un deseo de volver a ingresar”, afirmó.

Incluso, consideró que, en la actualidad, los ingleses votarían por permanecer en la Unión Europea por la inseguridad: “la gente se sentiría más segura dentro del paraguas de la UE”.

De igual forma, a 10 años del Brexit se cumplieron gran parte de las predicciones de los economistas de Reino Unido, indicó el profesor de Economía y Políticas Públicas en el King’s College de Londres, Jonathan Portes.

“El aumento de las barreras comerciales con la UE ha perjudicado a las empresas británicas y ha elevado los precios para los consumidores británicos, además de reducir la inversión, tanto nacional como extranjera”.

¿Un retorno a la Unión Europea?

A 10 años, han surgido expresiones que apelan al regreso de Reino Unido como “Breget”, “Breturn”, “Breunión”, entre otros que modifican el término “Brexit” (Britain + exit).

El aspirante a primer ministro, Andy Burnham, ha manifestado su deseo de que Reino Unido vuelva a la Unión Europea. Sin embargo, no se ha comprometido a impulsar la candidatura.

AFP consultó a seis diplomáticos europeos, quienes aseguraron que sus países verían bien la posibilidad de un retorno, en tanto los británicos acepten nuevas condiciones, lo cual podría no suceder.

“No están dispuestos a aceptar las obligaciones que conlleva pertenecer a la UE”, indicó un diplomático.

De igual forma, otros países consideran que el bloque funciona mejor desde la ruptura con Londres, debido a que existían disputas cuando Reino Unido formaba parte del grupo.

“Ya no tenemos que dedicar tiempo a negociar excepciones en cada expediente”, subrayó una fuente consultada.

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