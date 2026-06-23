Trump afirma que fondos desbloqueados de Irán quedarán en cuenta controlada por Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

Donald Trump afirmó que los fondos de Irán, próximos a desbloquear, serán depositados en una cuenta administrada por Estados Unidos, a la que Teherán podrá acceder para comprar alimentos y suministros médicos de origen estadounidense.

En su cuenta de Truth Social, el presidente republicano publicó este martes que el recurso, sancionado por el Departamento del Tesoro, quedará en un fideicomiso.

“El dinero y/o las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está levantando van a un fideicomiso, controlado por Estados Unidos, y se usarán para la compra de alimentos y suministros médicos, exclusivamente de Estados Unidos, incluido maíz, trigo y soja de nuestros grandes agricultores estadounidenses.”

Agregó que “esta es una crisis humanitaria, y considero necesario ayudar, ahora, antes de que sea demasiado tarde”.

Un día antes, el Departamento del Tesoro anunció el levantamiento temporal de sanciones a Irán. Con eso, el régimen islámico podrá producir y comercializar petróleo crudo y derivados hasta el 21 de agosto, de acuerdo con la AFP.

El pasado 22 de junio, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vince, afirmó que intentarían evitar que los activos iraníes sean utilizados para financiar a grupos terroristas.

Acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán firmado en Suiza

Esto es resultado de la reunión entre representantes de ambos países en Suiza, del pasado 21 de junio. Fue el primer acercamiento formal entre delegaciones desde el inicio de la guerra.

Había dudas sobre este encuentro, cuya realización Donald Trump insistió durante semanas, entre llamados y amenazas, para poner fin a la guerra que su gobierno inició el 28 de febrero y normalizar la economía.

Y es que, la reunión podría no celebrarse debido a que Israel insiste en no retirarse del Líbano. El acuerdo preliminar establecía un cese al conflicto armado en la región contra Hezbolá.

Como parte de los acuerdos, Estados Unidos accedió en levantar restricciones económicas y liberar activos, así como implementar un plan de reconstrucción en Irán.

Además, pactaron reabrir el estrecho de Ormuz para normalizar el tránsito de fertilizantes y petróleo en esta ruta por donde circulaba el 20% del crudo mundial al día.

Mientras tanto, Estados Unidos e Irán fijaron un lapso de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.