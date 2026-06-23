Trump afirma que Irán acepta inspecciones nucleares y mantiene abierto el estrecho de Ormuz

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Fotos: Reuters / AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán aceptó permitir inspecciones nucleares internacionales de alto nivel como parte de las negociaciones que ambas naciones mantienen tras el cese al fuego alcanzado recientemente.

A través de un mensaje difundido en su red Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que Teherán accedió “completa y plenamente” a un esquema de supervisión nuclear que, según dijo, garantizará la transparencia de su programa atómico.

JUST NOW: President Trump criticized the legacy media for downplaying the U.S. role in bringing long-term peace to the world.



“Iran has fully and completely agreed to highest level Nuclear inspections long into the future (Infinity!!!)."



"The Money and/or Sanctions that the… pic.twitter.com/dWl0fQjCZs — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) June 23, 2026

Trump también sostuvo que las conversaciones entre ambos países avanzan favorablemente y destacó que los acuerdos alcanzados permitieron mantener abierto el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de energía.

Trump anuncia fin del bloqueo naval en Ormuz

El mandatario estadounidense señaló que autorizó la continuidad del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz sin bloqueos adicionales por parte de Estados Unidos.

No obstante, precisó que los buques de la Marina estadounidense permanecerán desplegados en la zona como medida preventiva ante cualquier eventualidad que pudiera poner en riesgo la estabilidad alcanzada tras el acuerdo.

La reapertura de esta vía marítima es considerada clave para los mercados internacionales, ya que por el estrecho circula alrededor del 20% del petróleo y gas natural licuado que se comercializa en el mundo.

Negociaciones nucleares siguen en marcha

Las declaraciones de Trump se producen mientras continúan las conversaciones técnicas entre representantes de Washington y Teherán en territorio suizo.

El objetivo de estas reuniones es avanzar hacia un acuerdo más amplio que permita definir el futuro del programa nuclear iraní y otros temas pendientes derivados del conflicto que enfrentó a ambas naciones.

Sin embargo, las autoridades iraníes han enviado señales contradictorias. Horas antes de la declaración de Trump, funcionarios de Teherán indicaron que inspectores internacionales no tendrían acceso a algunos complejos nucleares que fueron atacados durante la guerra.

Irán y Omán analizan la futura gestión del estrecho de Ormuz

En paralelo a las negociaciones con Estados Unidos, Irán y Omán iniciaron conversaciones para definir el modelo de administración que regirá en el estrecho de Ormuz una vez concluido el periodo transitorio establecido en el acuerdo de paz.

Ambos gobiernos anunciaron la creación de un grupo de trabajo conjunto que analizará aspectos relacionados con la navegación, los servicios marítimos y los costos operativos asociados al tránsito por esta ruta estratégica.

La discusión surge luego de que Teherán planteara la posibilidad de aplicar cobros por servicios marítimos a las embarcaciones que crucen el estrecho, una propuesta que ha generado reservas en Washington.

Debate sobre posibles tarifas a embarcaciones

De acuerdo con autoridades iraníes, las eventuales cuotas no serían peajes, sino cargos por servicios de apoyo a la navegación.

El planteamiento será evaluado junto con Omán, país que comparte con Irán el control geográfico del paso marítimo.

El memorando firmado entre Estados Unidos e Irán establece un periodo de 60 días para continuar las negociaciones sobre diversos temas, incluida la administración futura de Ormuz.

Omán respalda un tránsito seguro y libre

Tras reunirse con la delegación iraní en Mascate, el gobierno omaní reiteró su compromiso con el derecho internacional y con la libre circulación marítima.

El canciller de Omán destacó que las conversaciones buscan garantizar un tránsito seguro para las embarcaciones que utilizan esta ruta estratégica, considerada fundamental para el abastecimiento energético global.

Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, la atención internacional permanece centrada en la evolución de los acuerdos entre Washington y Teherán, así como en las condiciones que regirán el futuro del estrecho de Ormuz y del programa nuclear iraní.