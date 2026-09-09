VIDEO: fuertes lluvias provocan inundaciones en Nagoya, Japón

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Lluvias provocan inundaciones en Nagoya, Japón. Foto: Cuartoscuro/Getty

Las lluvias torrenciales registradas en el centro de Japón provocaron inundaciones en distintas zonas de Nagoya, donde carreteras, vías férreas y otras infraestructuras resultaron afectadas.

Videos difundidos en redes sociales muestran calles de la ciudad con acumulaciones de agua, mientras las autoridades mantienen medidas de prevención ante el riesgo de nuevas inundaciones.

Lluvias torrenciales afectan Nagoya

Las precipitaciones registradas este martes provocaron una alerta de inundación de emergencia para un importante río de la región, de acuerdo con reportes de las autoridades japonesas.

🇯🇵 Inundaciones extremas azotan la ciudad japonesa de Nagoya tras registrarse lluvias récord de 104,5 mm en una hora, la cifra más alta desde 1890. pic.twitter.com/GHlfhzCya4 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 8, 2026

Ante las condiciones meteorológicas, autoridades locales recomendaron a residentes de algunas zonas buscar refugio y evitar desplazamientos innecesarios, particularmente hacia áreas bajas con riesgo de inundación.

La Agencia Meteorológica de Japón mantiene un sistema de niveles de riesgo en color morado, que es la fase 4 de 5 en riesgos por inundaciones, con el fin de advertir a la población sobre posibles inundaciones y otros fenómenos asociados con lluvias intensas.

Foto: Agencia Meteorológica de Japón.

Transporte público también resulta afectado

Las lluvias ocasionaron interrupciones en el transporte de la región. El Tokaido Shinkansen, una de las principales líneas de tren bala de Japón, suspendió temporalmente el servicio en algunos tramos durante aproximadamente dos horas.

ATENCIÓN!!! Graves inundaciones en la ciudad de Nagoya en el Japón a raiz del fuerte aguacero que los azota desde hace ya horas.

Se ha suspendido el servicio de transporte público en metro y las calles son imposibles de transitar por los arroyos.

Los sótanos de los centros… pic.twitter.com/GFXEEBHqui — Henry Forero J. (@HENRYFOREROJ) September 8, 2026

El metro municipal de Nagoya también suspendió el servicio en sus líneas, lo que dejó a algunas personas sin posibilidad de regresar a sus hogares.

Ante esta situación, la ciudad de Nagoya habilitó centros de evacuación en distintas zonas durante la noche del 8 de septiembre.

Autoridades toman precauciones tras inundaciones

Las autoridades japonesas mantienen el llamado a la población para extremar precauciones ante la posibilidad de inundaciones rápidas y nuevos acumulamientos de agua.

🇯🇵⛈ Aguaceros extremos azotan Japón



Las autoridades emitieron alertas por unas lluvias torrenciales sin precedentes, que provocaron anegamientos y aumentaron drásticamente el riesgo de inundaciones en la ciudad de Nagoya.



💧 En la zona registraron 104.5 mm de lluvia en apenas… pic.twitter.com/CkPaz04eAp — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 8, 2026

Entre las recomendaciones se encuentra evitar zonas bajas, mantenerse informado mediante los canales oficiales y trasladarse a lugares seguros o a pisos superiores cuando exista riesgo de desbordamiento de ríos, arroyos o cauces urbanos.

La Agencia Meteorológica de Japón activó la máxima alerta roja para la ciudad de Nagoya ante el embate de lluvias torrenciales que amenazan con provocar inundaciones rápidas y severas. Las autoridades niponas han instado a la población a tomar precauciones extremas, evitar… pic.twitter.com/9kt5oLRzGD — Next (@nextecua) September 8, 2026

Las condiciones meteorológicas han afectado distintas regiones del centro de Japón, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre los niveles de agua y la evolución de las precipitaciones.

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