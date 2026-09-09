VIDEO: fuertes lluvias provocan inundaciones en Nagoya, Japón
Las lluvias torrenciales registradas en el centro de Japón provocaron inundaciones en distintas zonas de Nagoya, donde carreteras, vías férreas y otras infraestructuras resultaron afectadas.
Videos difundidos en redes sociales muestran calles de la ciudad con acumulaciones de agua, mientras las autoridades mantienen medidas de prevención ante el riesgo de nuevas inundaciones.
Lluvias torrenciales afectan Nagoya
Las precipitaciones registradas este martes provocaron una alerta de inundación de emergencia para un importante río de la región, de acuerdo con reportes de las autoridades japonesas.
Ante las condiciones meteorológicas, autoridades locales recomendaron a residentes de algunas zonas buscar refugio y evitar desplazamientos innecesarios, particularmente hacia áreas bajas con riesgo de inundación.
La Agencia Meteorológica de Japón mantiene un sistema de niveles de riesgo en color morado, que es la fase 4 de 5 en riesgos por inundaciones, con el fin de advertir a la población sobre posibles inundaciones y otros fenómenos asociados con lluvias intensas.
Transporte público también resulta afectado
Las lluvias ocasionaron interrupciones en el transporte de la región. El Tokaido Shinkansen, una de las principales líneas de tren bala de Japón, suspendió temporalmente el servicio en algunos tramos durante aproximadamente dos horas.
El metro municipal de Nagoya también suspendió el servicio en sus líneas, lo que dejó a algunas personas sin posibilidad de regresar a sus hogares.
Ante esta situación, la ciudad de Nagoya habilitó centros de evacuación en distintas zonas durante la noche del 8 de septiembre.
Autoridades toman precauciones tras inundaciones
Las autoridades japonesas mantienen el llamado a la población para extremar precauciones ante la posibilidad de inundaciones rápidas y nuevos acumulamientos de agua.
Entre las recomendaciones se encuentra evitar zonas bajas, mantenerse informado mediante los canales oficiales y trasladarse a lugares seguros o a pisos superiores cuando exista riesgo de desbordamiento de ríos, arroyos o cauces urbanos.
Las condiciones meteorológicas han afectado distintas regiones del centro de Japón, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre los niveles de agua y la evolución de las precipitaciones.
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