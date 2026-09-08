Japón se mantiene entre los líderes en la prueba PISA; México figura por debajo del promedio de la OCDE

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La prueba PISA mide las habilidades de los estudiantes. Foto: AFP.

Japón nuevamente encabezó el rendimiento académico en ciencias, matemáticas y lectura entre estudiantes junto con Singapur y algunas regiones de China, mientras que México estuvo por debajo del promedio en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) del 2025.

Se trata de una evaluación internacional que analiza los conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes de alrededor de 15 años, independientemente de su grado escolar, según la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El objetivo de la prueba PISA es medir su nivel de preparación en ciencias, matemáticas y lectura para los desafíos de la vida real y desenvolverse en su contexto personal y profesional.

#OECDPISA results are out today!



The participating Chinese jurisdictions, Chinese Taipei, Singapore, Japan, Korea, Estonia and the United Kingdom are among the top-performing systems across science, reading and mathematics.



🔗 https://t.co/OtcLqsN2yi pic.twitter.com/G3KJocsfDP — OECD Education (@OECDEduSkills) September 8, 2026

¿Quiénes encabezan?

Cuatro regiones chinas y Singapur se ubicaron entre los sistemas con mejor desempeño en ciencias, matemáticas, lectura y resolución de problemas computacionales. En cambio, Japón repitió entre los países con mejor desempeño en dichas disciplinas, pese a que su puntaje disminuyó en este 2025.

México estuvo por debajo del promedio de la OCDE en estas disciplinas. De esa forma, el país figuró en la penúltima posición de los 38 países evaluados en ciencias y comprensión lectora.

Sólo 0.5% de los estudiantes mexicanos alcanzó los niveles 5 o 6 en al menos una de las tres áreas centrales, frente a 11.9% en el promedio de la OCDE. En ciencias, la proporción fue de apenas 0.2%.

📚 Ya están disponibles los resultados de #PISA2025.



📊 Los puntajes de México son 414 en Ciencias (+4 vs. 2022), 388 en Matemáticas (-7) y 408 en Comprensión Lectora (-7), todos menores al promedio de los países de la OCDE.



📉 El país se ubica en el penúltimo lugar en Ciencias… pic.twitter.com/9W1Be0m4KO — IMCO (@imcomx) September 8, 2026

¿Cómo están México y Japón en la ciencia?

Las regiones chinas Beijing, Shanghai, Jiangsu y Zhejiang ocuparon el primer lugar en habilidades científicas, al sumar en conjunto 597 puntos durante el 2025.

Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang (China): 597 puntos Singapur: 560 Macao (China): 541 Taipei (China): 540 Japón: 538

En cambio, México figuró en el lugar 64 en habilidades de ciencia en estudiantes de 15 años, con 414 puntos, lo que marca una diferencia de 183 puntos con las regiones chinas de la primera posición. El promedio de la OCDE es de 482 puntos, por lo que México se ubica 68 puntos por debajo.

Por su parte, Japón obtuvo 529 puntos en la edición PISA del 2018 sobre ciencia; para la de 2022, subió a 547 puntos, quedando en ambos años entre los países con mejor desempeño.

Comprensión lectora

Singapur es el país con mayores habilidades lectoras entre alumnos hasta el 2025. Las regiones chinas también figuraron entre las más destacadas.

Singapur: 535 puntos Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang (China): 527 Taipei (China): 508 Japón: 503 Corea y Macao (China): 501

En esta área, México obtuvo 408 puntos; es decir, 127 menos que Singapur y 53 puntos por debajo del promedio.

La prueba PISA destacó que aproximadamente la mitad de los alumnos mexicanos alcanzaron nivel 2 mínimo de competencia en lectura, cuando el promedio es del 69%. En cambio, casi ninguno llegó al nivel 5 o superior de habilidad, frente al 6% de la OCDE.

Japón repitió entre las naciones con mejor desempeño en lectura. En 2018, acumuló 504 puntos, subiendo a 516 para el 2022, año en que quedó como el segundo país con mejor desempeño.

Matemáticas

Como sucedió con el área de la ciencia, China figuró en el primer lugar del ranking en desempeño matemático.

Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang (China): 612

Singapur: 563

Macao (China): 549

Taipei (China): 546

Japón: 525

Con 388 puntos, México quedó a 224 puntos de diferencia de dichas regiones chinas, así como 75 puntos por debajo del promedio general, situándose en el lugar 49 del ranking mundial.

Como en los casos anteriores, Japón se mantuvo entre los países con mejor desempeño; sumó 527 puntos en 2018, pasando a 536 en 2022.

Resolución de problemas computacionales

La ciudad china de Macao destacó en la cabeza del ranking con estudiantes capaces de resolver problemas computacionales.

Macao (China): 572 puntos

Singapur: 563

Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang (China): 560

Japón: 557

Taipei (China): 551

En cambio, México ocupó el lugar 49, con 453 puntos; es decir, 119 por debajo de Macao, así como 47 puntos menos del promedio.

La OCDE no muestra de Japón sobre años anteriores en este rubro, ya que es una competencia recién incorporada en PISA para la edición 2025.

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