Japón se mantiene entre los líderes en la prueba PISA; México figura por debajo del promedio de la OCDE
Japón nuevamente encabezó el rendimiento académico en ciencias, matemáticas y lectura entre estudiantes junto con Singapur y algunas regiones de China, mientras que México estuvo por debajo del promedio en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) del 2025.
Se trata de una evaluación internacional que analiza los conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes de alrededor de 15 años, independientemente de su grado escolar, según la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El objetivo de la prueba PISA es medir su nivel de preparación en ciencias, matemáticas y lectura para los desafíos de la vida real y desenvolverse en su contexto personal y profesional.
¿Quiénes encabezan?
Cuatro regiones chinas y Singapur se ubicaron entre los sistemas con mejor desempeño en ciencias, matemáticas, lectura y resolución de problemas computacionales. En cambio, Japón repitió entre los países con mejor desempeño en dichas disciplinas, pese a que su puntaje disminuyó en este 2025.
México estuvo por debajo del promedio de la OCDE en estas disciplinas. De esa forma, el país figuró en la penúltima posición de los 38 países evaluados en ciencias y comprensión lectora.
Sólo 0.5% de los estudiantes mexicanos alcanzó los niveles 5 o 6 en al menos una de las tres áreas centrales, frente a 11.9% en el promedio de la OCDE. En ciencias, la proporción fue de apenas 0.2%.
¿Cómo están México y Japón en la ciencia?
Las regiones chinas Beijing, Shanghai, Jiangsu y Zhejiang ocuparon el primer lugar en habilidades científicas, al sumar en conjunto 597 puntos durante el 2025.
- Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang (China): 597 puntos
- Singapur: 560
- Macao (China): 541
- Taipei (China): 540
- Japón: 538
En cambio, México figuró en el lugar 64 en habilidades de ciencia en estudiantes de 15 años, con 414 puntos, lo que marca una diferencia de 183 puntos con las regiones chinas de la primera posición. El promedio de la OCDE es de 482 puntos, por lo que México se ubica 68 puntos por debajo.
Por su parte, Japón obtuvo 529 puntos en la edición PISA del 2018 sobre ciencia; para la de 2022, subió a 547 puntos, quedando en ambos años entre los países con mejor desempeño.
Comprensión lectora
Singapur es el país con mayores habilidades lectoras entre alumnos hasta el 2025. Las regiones chinas también figuraron entre las más destacadas.
- Singapur: 535 puntos
- Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang (China): 527
- Taipei (China): 508
- Japón: 503
- Corea y Macao (China): 501
En esta área, México obtuvo 408 puntos; es decir, 127 menos que Singapur y 53 puntos por debajo del promedio.
La prueba PISA destacó que aproximadamente la mitad de los alumnos mexicanos alcanzaron nivel 2 mínimo de competencia en lectura, cuando el promedio es del 69%. En cambio, casi ninguno llegó al nivel 5 o superior de habilidad, frente al 6% de la OCDE.
Japón repitió entre las naciones con mejor desempeño en lectura. En 2018, acumuló 504 puntos, subiendo a 516 para el 2022, año en que quedó como el segundo país con mejor desempeño.
Matemáticas
Como sucedió con el área de la ciencia, China figuró en el primer lugar del ranking en desempeño matemático.
- Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang (China): 612
- Singapur: 563
- Macao (China): 549
- Taipei (China): 546
- Japón: 525
Con 388 puntos, México quedó a 224 puntos de diferencia de dichas regiones chinas, así como 75 puntos por debajo del promedio general, situándose en el lugar 49 del ranking mundial.
Como en los casos anteriores, Japón se mantuvo entre los países con mejor desempeño; sumó 527 puntos en 2018, pasando a 536 en 2022.
Resolución de problemas computacionales
La ciudad china de Macao destacó en la cabeza del ranking con estudiantes capaces de resolver problemas computacionales.
- Macao (China): 572 puntos
- Singapur: 563
- Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang (China): 560
- Japón: 557
- Taipei (China): 551
En cambio, México ocupó el lugar 49, con 453 puntos; es decir, 119 por debajo de Macao, así como 47 puntos menos del promedio.
La OCDE no muestra de Japón sobre años anteriores en este rubro, ya que es una competencia recién incorporada en PISA para la edición 2025.
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