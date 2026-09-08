“Colombia no puede seguir desarmada”: De la Espriella autoriza porte de armas tras firma de decreto

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El presidente dijo que desarmará a los criminales. Foto: @ABDELAESPRIELLA

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó un decreto para que los ciudadanos puedan portar armas de fuego de manera legal para avanzar en materia de seguridad; sin embargo, destacó que no significa un “porte indiscriminado“.

A través de un mensaje a la nación sudamericana, y compartido en sus redes sociales, el mandatario aseguró que las autoridades le restringieron a los colombianos, que cumplen la ley, mientras que los delincuentes se armaron “hasta los dientes”, algo que tiene que cambiar.

De la Espriella llegó al poder hace un mes con la promesa de combatir con mano dura a guerrilleros y otros grupos armados que operan en amplios territorios.

En campaña dio discursos a favor del porte de armas en un país marcado por más de seis décadas de un conflicto armado que deja más de 10 millones de víctimas, entre ellas por lo menos un millón de asesinados.

De la Espriella informó el martes que expidió un decreto para suspender un requisito que desde 2015 impedía a los ciudadanos que poseen armas de manera legal portarlas en lugares públicos.

“La seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose desarmando al ciudadano que cumple la ley y dejando armados a los bandidos”, aseguró. Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.



Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar.



Las cifras… pic.twitter.com/boYLZJhlAo — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 8, 2026

¿Cuáles son las condiciones para que un colombiano pueda adquirir un arma?

El presidente Abelardo de la Espriella explicó que el decreto no altera las restricciones vigentes para la compra de armas: quienes quieran adquirirlas deben cumplir con “condiciones físicas, psíquicas y emocionales“.

Asimismo, dijo que las personas no deben de tener antecedentes penales ni problemas judiciales.

Aunque el Estado posee el monopolio de la fuerza en Colombia, existe un mercado ilegal para la compra de todo tipo de fusiles, pistolas y municiones.

El Gobierno emprendió un plan para golpear con bombardeos y operativos en tierra a los grupos armados considerados terroristas por Estados Unidos.

Abelardo de la Espriella cuenta con el apoyo de EE. UU.

El presidente Abelardo de la Espriella cuenta con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos y ambas naciones tienen una agenda común para hacerle frente al crimen organizado y narcotráfico.

Aunque su homólogo estadounidense, Donald Trump, no se ha manifestado al respecto, el apoyo sobre la firma del decreto para levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas sería implícito. Esto, debido a que la nación americana también lo permite, derecho protegido por la Segunda Enmienda de su Constitución.

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