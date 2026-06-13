Muere joven en Brasil durante salto; no le colocaron la cuerda de seguridad

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Tragedia en Brasil: joven cae 40 metros durante rope jump Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con Xinhua una joven de 21 años murió en Brasil durante una actividad de rope jump o salto con cuerda, luego de que presuntamente fuera lanzada desde una altura de aproximadamente 40 metros sin que se le colocara la cuerda de seguridad, informaron autoridades del estado de Sao Paulo.

🇧🇷 | Una mujer de 21 años murió durante un salto de cuerda de 40 metros en Limeira, Brasil, después de que los organizadores olvidaran sujetar la cuerda de seguridad. pic.twitter.com/Ax2sEuMU5r — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 13, 2026

¿Cómo ocurrió el accidente durante el rope jump?

La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, quien participaba en una actividad organizada en el llamado Puente del Esqueleto, ubicado en el municipio de Limeira, en el interior de Sao Paulo.

Testigos señalaron que los responsables del procedimiento habrían olvidado colocar la cuerda de seguridad antes de que la participante fuera lanzada desde la plataforma.

Las autoridades indicaron que la joven cayó al vacío y sufrió lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

Videos muestran momentos previos al accidente

Grabaciones difundidas en redes sociales muestran a varias personas trasladando a Maria Eduarda Rodrigues de Freitas hacia la zona de lanzamiento.

Segundos después del salto, se escuchan gritos de alarma de personas que advierten que la cuerda de seguridad no había sido colocada.

Las imágenes comenzaron a circular ampliamente mientras las autoridades iniciaban las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Seis personas fueron detenidas

Tras el accidente, las autoridades desplegaron un operativo en la zona. Según los reportes oficiales, dos de los involucrados intentaron huir hacia una región boscosa cercana.

Posteriormente fueron localizados y trasladados ante las autoridades junto con otras personas relacionadas con la organización de la actividad.

En total, seis personas fueron detenidas para rendir declaración como parte de las investigaciones.

Bomberos confirmaron la muerte en el lugar

Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias acudieron al sitio para atender la emergencia.

Sin embargo, los equipos de rescate confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales cuando llegaron al lugar del accidente.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar responsabilidades por la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas durante esta actividad de salto extremo.

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