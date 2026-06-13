Video: helicóptero pierde la cola durante prueba en China y deja 2 heridos

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Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Un helicóptero Zhonglian F-27 sufrió un aparatoso accidente en China que dejó dos personas heridas, según reportes. Las imágenes del percance fueron captadas en video y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

En la grabación se observa como el helicóptero se mueve bruscamente sobre el piso con evidentes daños en la estructura de la cola.

Un helicóptero Zhonglian F-27 sufrió un aparatoso accidente durante un vuelo de prueba a baja altitud en Changzhou, China.



De acuerdo con los reportes, la sección de cola de la aeronave se desprendió, provocando que el helicóptero comenzara a sacudirse y girar de manera violenta… pic.twitter.com/6kT9OFKE4b — La Silla Rota (@lasillarota) June 13, 2026

Además, se aprecia a uno de los tripulantes del helicóptero, aparentemente inconsciente, siendo sacudido con fuerza. En las imágenes se aprecia que la persona tiene la mitad de cuerpo afuera de la cabina mientras su cuerpo golpea parte de la estructura de la aeronave.

Por su parte, un segundo tripulante, permanece al interior de la cabina tratando de sostenerse y evitar mayores daños por el movimiento del helicóptero.

¿Por qué sucedió el accidente del helicóptero?

Según reportes, el accidente se habría dado durante una prueba de a baja altitud. Debido a que la cola del helicóptero se desprendió fue que la aeronave comenzó a sacudirse violentamente.

Hasta el momento, se desconocen las causas por las que la estructura de la cola del helicóptero se desprendió causando el accidente y dejando a las dos personas heridas.

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