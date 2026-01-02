GENERANDO AUDIO...

Suiza: Incendio en bar habría sido consecuencia de bengalas. AFP

El incendio en el bar Le Constellation de Crans-Montana, en Suiza, ocurrido durante una fiesta de Año Nuevo, dejó al menos 40 personas muertas y 119 heridas, de acuerdo con información confirmada por autoridades suizas. El siniestro se registró alrededor de la 01:30 horas del jueves 1 de enero de 2026, en esta lujosa estación de esquí del cantón de Valais.

Las autoridades señalaron que el fuego se habría originado por bengalas o velas colocadas sobre botellas de champán, que entraron en contacto con el revestimiento de espuma del techo del bar, lo que provocó una rápida propagación del incendio. La fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, afirmó que el análisis de videos, testimonios y reportes técnicos apunta a esta hipótesis como la causa más probable.

Bengalas en botellas de champán, posible origen del incendio

De acuerdo con la fiscal Pilloud, “todo indica que el fuego se originó por bengalas colocadas sobre botellas de champán que se acercaron demasiado al techo”. A partir de ese momento, el incendio se propagó de forma acelerada dentro del establecimiento, que contaba con dos niveles, uno de ellos subterráneo, y una capacidad estimada de al menos 300 personas, según su sitio web.

Videos geolocalizados dentro del bar muestran que, en los primeros instantes, el pánico no fue inmediato. Mientras las llamas alcanzaban el techo y comenzaban a caer escombros, algunas personas continuaban bailando o grabando con sus teléfonos celulares. En las imágenes se observa a una persona intentando apagar el fuego con una prenda de vestir antes de que se hiciera evidente la magnitud de la emergencia.

Investigación sobre permisos, materiales y medidas de seguridad

Las autoridades suizas informaron que la investigación se centra en:

Los materiales utilizados en el interior del bar

Los permisos de funcionamiento

Las medidas de seguridad , como extintores y salidas de emergencia

, como extintores y salidas de emergencia El aforo permitido y el número real de asistentes

Además, se revisan las listas de invitados y se realizan entrevistas a los responsables del establecimiento, una pareja de ciudadanos franceses. Hasta el momento, no se ha establecido ninguna responsabilidad penal.

Las autoridades descartaron que se tratara de un acto terrorista y confirmaron que la explosión registrada fue consecuencia del incendio, y no su causa.

Víctimas mortales y heridos tras el incendio en Suiza

Mientras continúa el proceso de identificación de los cuerpos, las autoridades confirmaron 119 personas heridas, de las cuales al menos 80 se encuentran en estado crítico. Unos 50 heridos han sido o serán trasladados a centros especializados en grandes quemados, dentro y fuera de Suiza.

Los Hospitales Universitarios de Ginebra informaron que atendían a cinco pacientes, en su mayoría jóvenes de entre 15 y 30 años. Médicos explicaron que las lesiones fueron causadas por fenómenos como el retroceso de llama y el flashover, asociados a incendios en espacios cerrados.

Entre los heridos identificados hay ciudadanos de:

Suiza

Francia

Italia

Serbia

Bosnia

Bélgica

Luxemburgo

Polonia

Portugal

Los Gobiernos de Francia e Italia confirmaron que hay ciudadanos de sus países entre los fallecidos y desaparecidos.

Vigilia y duelo en Crans-Montana tras la tragedia

La noche del jueves se realizó una vigilia con cientos de velas cerca del lugar del siniestro, donde familiares y jóvenes asistentes expresaron su consternación. El presidente suizo, Guy Parmelin, calificó el hecho como “una de las peores tragedias que ha vivido el país” y anunció que las banderas ondearán a media asta durante cinco días.

En el centro de congresos de Crans-Montana se instaló una célula de crisis para brindar atención y orientación a las familias que buscan información sobre sus seres queridos.