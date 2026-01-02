Maduro elude confirmar o desmentir un presunto ataque de EE. UU

GENERANDO AUDIO...

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, eludió en una entrevista este jueves confirmar o desmentir un presunto ataque a una instalación de narcóticos que, según Donald Trump, Estados Unidos ejecutó en territorio venezolano, al tiempo que se mostró abierto a dialogar con Washington.

A inicios de semana Trump aseguró que Estados Unidos había destruido un área de atraque para embarcaciones presuntamente usadas para transportar drogas en Venezuela, el que sería el primer ataque de Washington en territorio venezolano.

“Eso puede ser un tema que conversemos en unos días”, dijo Maduro al periodista español Ignacio Ramonet, quien pidió detalles tras recordar que el gobierno venezolano “no ha confirmado ni desmentido esta información”.

Estados Unidos movilizó una flotilla militar al Caribe en agosto y ha bombardeado una treintena de embarcaciones con un saldo de más de 100 muertes. Caracas denuncia que las maniobras buscan derrocar al gobierno de Maduro.

Trump ha advertido desde noviembre que iniciaría ataques en tierra en Venezuela e incluso autorizó operaciones de la CIA en el país caribeño.

“Lo que sí te puedo decir es que el sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Nuestro pueblo está seguro y en paz. Te puedo adelantar algo por ahí”, afirmó Maduro en la entrevista.

Ante la ausencia de detalles sobre la ubicación de la operación por parte de Estados Unidos, se especuló en redes sociales que un incendio en los almacenes en Maracaibo (oeste) de Primazol, mayorista de químicos, pudo haber tenido que ver con el ataque.

