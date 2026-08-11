“Vivamente apenado”: el mensaje del Papa León XIV tras el devastador terremoto en Colombia

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El Sumo Pontífice envió un telegrama. Foto: AFP.

El Papa León XIV externó sus condolencias y dijo sentirse “vivamente apenado” por el terremoto en Colombia de magnitud 7.4 que ha dejado al menos 224 muertos y más de 600 heridos.

El cardenal Pietro Parolin envió un telegrama, firmado por el Sumo Pontífice, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Francisco Javier Múnera Correa.

En dicho documento, el Papa León XIV externó sus condolencias e indicó que rezaba por las víctimas, al estar “vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos”.

Hasta la mañana de este martes, las autoridades locales contabilizaron al menos 224 personas muertas, citó la agencia Reuters. En cambio, la Asociación de Alcaldes alertó sobre más de 600 heridas y 165 edificios colapsados en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, en el oeste del país.

Asimismo, suman 164 personas desaparecidas, de acuerdo al ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares.

#ATENCIÓN | España reporta 164 ciudadanos "con paradero desconocido" tras terremoto en Colombia: "No hemos podido hacer contacto con ellos". Hasta el momento, no hay españoles entre las víctimas mortales, dice el ministro de Relaciones Exteriores, José Albares. pic.twitter.com/JO4wuGEuxU — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 11, 2026

Los esfuerzos por rescatar a víctimas entre los escombros

Socorristas y voluntarios trabajaron durante la noche del lunes a contrarreloj para hallar a sobrevivientes en los inmuebles derrumbados.

“Mi ilusión es encontrar a alguien con vida, hacer lo más que se pueda”, dijo Kevin Restrepo a la AFP en Pereira, la ciudad más golpeada.

#ATENCIÓN | TRAGEDIA EN COLOMBIA: Esperanza debajo de los escombros: rescatistas de los Bomberos de Bogotá sacan con vida a un hombre, de 35 años, en Cali. "Está fuera de peligro", informan. pic.twitter.com/EIfCjKXPq6 — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 11, 2026

Los socorristas apoyaron con linternas, ya que casi todo Pereira se quedó sin energía eléctrica.

“Demasiado angustiante, no tengo palabras para todo lo que está pasando en este momento. Estamos intentando sacar los escombros porque acá estaban todos los vendedores de lotería”, dijo a la AFP Juana Marín, una mercadóloga de 25 años.

#ATENCIÓN | Milagro en Cali: Rescatan con vida a un hombre que había quedado atrapado en un edificio que colapsó en el barrio Capri tras fuerte temblor. pic.twitter.com/7dtzpRTxTx — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 11, 2026

Hospitales colapsados por el sismo

El presidente Abelardo de la Espriella decretó un estado de emergencia en Colombia. Fue una de sus primeras acciones a solo tres días de asumir el cargo.

Además, en Cali se estableció un toque de queda a las 06:00 horas locales, mientras los rescatistas atendían los barrios más afectados.

#ATENCIÓN | "Tendremos más de 1.000 hombres protegiendo la ciudad": Presidente De La Espriella ordena despliegue en Cali por saqueos y alteraciones del orden público. pic.twitter.com/b7EEoPaZrt — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 11, 2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que varios hospitales resultaron dañados, entre ellos el Hospital Universitario del Valle, cuyas áreas de cardiología y pediatría colapsaron.

En cambio, personal médico atendió a pacientes en sillas de ruedas en las banquetas, afuera de la Clínica Nuestra, en Cali.

Así colapsó parte del Hospital Universitario de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo. #Colombia #Terremoto pic.twitter.com/1q3VRRUVzH — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 10, 2026

El balance del terremoto

El sismo ocurrió a las 07:34 horas del 10 de agosto, con epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, al oeste del país.

Dejó importantes afectaciones en las ciudades de Pereira, Cali, Quibdó y Manizales. Además, siete aeropuertos sufrieron daños, por lo que se suspendieron los vuelos comerciales.

Recuento de videos del momento del terremoto de 7.4Mw en #Chocó, #Colombia. El evento ha provocado daños en Manizales, Pereira, Armenia, Cali y varios poblados cercanos que hasta el momento siguen incomunicados. pic.twitter.com/ndhjfRW2Cc — IIGEA A.C. (@IIGEAac) August 10, 2026

Mientras tanto, Estados Unidos, aliado al nuevo gobierno derechista, ofreció 15.5 millones de dólares en ayuda humanitaria. Israel, México, Chile, Argentina y El Salvador también externaron su apoyo.

Por su parte, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que está a disposición el servicio satelital Copernicus para las operaciones de rescate.

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