“Vivamente apenado”: el mensaje del Papa León XIV tras el devastador terremoto en Colombia
El Papa León XIV externó sus condolencias y dijo sentirse “vivamente apenado” por el terremoto en Colombia de magnitud 7.4 que ha dejado al menos 224 muertos y más de 600 heridos.
El cardenal Pietro Parolin envió un telegrama, firmado por el Sumo Pontífice, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Francisco Javier Múnera Correa.
En dicho documento, el Papa León XIV externó sus condolencias e indicó que rezaba por las víctimas, al estar “vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos”.
Hasta la mañana de este martes, las autoridades locales contabilizaron al menos 224 personas muertas, citó la agencia Reuters. En cambio, la Asociación de Alcaldes alertó sobre más de 600 heridas y 165 edificios colapsados en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, en el oeste del país.
Asimismo, suman 164 personas desaparecidas, de acuerdo al ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares.
Los esfuerzos por rescatar a víctimas entre los escombros
Socorristas y voluntarios trabajaron durante la noche del lunes a contrarreloj para hallar a sobrevivientes en los inmuebles derrumbados.
“Mi ilusión es encontrar a alguien con vida, hacer lo más que se pueda”, dijo Kevin Restrepo a la AFP en Pereira, la ciudad más golpeada.
Los socorristas apoyaron con linternas, ya que casi todo Pereira se quedó sin energía eléctrica.
“Demasiado angustiante, no tengo palabras para todo lo que está pasando en este momento. Estamos intentando sacar los escombros porque acá estaban todos los vendedores de lotería”, dijo a la AFP Juana Marín, una mercadóloga de 25 años.
Hospitales colapsados por el sismo
El presidente Abelardo de la Espriella decretó un estado de emergencia en Colombia. Fue una de sus primeras acciones a solo tres días de asumir el cargo.
Además, en Cali se estableció un toque de queda a las 06:00 horas locales, mientras los rescatistas atendían los barrios más afectados.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que varios hospitales resultaron dañados, entre ellos el Hospital Universitario del Valle, cuyas áreas de cardiología y pediatría colapsaron.
En cambio, personal médico atendió a pacientes en sillas de ruedas en las banquetas, afuera de la Clínica Nuestra, en Cali.
El balance del terremoto
El sismo ocurrió a las 07:34 horas del 10 de agosto, con epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, al oeste del país.
Dejó importantes afectaciones en las ciudades de Pereira, Cali, Quibdó y Manizales. Además, siete aeropuertos sufrieron daños, por lo que se suspendieron los vuelos comerciales.
Mientras tanto, Estados Unidos, aliado al nuevo gobierno derechista, ofreció 15.5 millones de dólares en ayuda humanitaria. Israel, México, Chile, Argentina y El Salvador también externaron su apoyo.
Por su parte, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que está a disposición el servicio satelital Copernicus para las operaciones de rescate.
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