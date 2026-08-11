EE. UU. anuncia ayuda de 15.5 millones de dólares a Colombia tras sismo

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Colombia, en emergencia tras sismo. Foto: AFP

Estados Unidos destinará 15.5 millones de dólares para apoyar a Colombia tras el sismo de 7.4 que, hasta el momento, ha cobrado la vida de más de un centenar de personas.

A través de su cuenta de X, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que la ayuda enviada por la administración de Donald Trump se destinará para financiar:

Refugios de emergencia

Alimentos

Medidas de protección

Evaluación de los daños

“Tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 ocurrido hoy en diversas regiones de Colombia, la Administración Trump está comprometiendo 15,5 millones de dólares en fondos para refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones del terremoto”, Departamento de Estado de Estados Unidos

Following today’s devastating 7.4 magnitude earthquake across various regions in Colombia, the Trump Administration is committing $15.5 million in funding for emergency shelter, food, protection, and earthquake assessments.



We are united in prayer with the Colombian people and… — Department of State (@StateDept) August 10, 2026

EE. UU., dispuesto a ayudar a De la Espriella

Además, el Departamento de Estado estadounidense destacó que están listos para apoyar al mandatario Abelardo de la Espriella, quien hace pocos días asumió el poder en Colombia y quien tuvo el apoyo público de Donald Trump durante la campaña.

El Departamento de Estado aseguró, además, que se encuentran unidos en oración por el pueblo colombiano.

“Estamos unidos en oración con el pueblo colombiano y estamos listos para apoyar al presidente @ABDELAESPRIELLA y a su Gobierno mientras evalúan las necesidades en el terreno”, Departamento de Estado de Estados Unidos

Colombia, en emergencia tras sismo

El presidente Abelardo de la Espriella declaró este lunes la “situación de emergencia” en Colombia tras el terremoto más fuerte de la última década, que dejó:

111 muertos

87 heridos

Según el último balance del presidente De la Espriella, además de las víctimas hay:

61 edificios colapsados

18 centros de salud averiados

52 instituciones educativas afectadas

Además, seis aeropuertos sufrieron problemas en su infraestructura y quedaron sin operación para vuelos comerciales, precisó el mandatario colombiano.

A primera hora de la mañana, las principales ciudades del oeste del país vivieron momentos de pánico, con miles de personas evacuadas mientras edificios se derrumbaban o sufrían graves daños, constataron periodistas de la AFP.

El sismo fue percibido en países vecinos. Se sintió en la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá, así como en algunas regiones de Venezuela.

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